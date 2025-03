Atacante do Remo lamenta paralisação do Parazão, mas diz que pausa beneficia jogo da Copa do Brasil

Por conta da suspensão do Parazão 2025, o Remo precisou alterar sua rotina de atividades nesta sexta. Ao invés do jogo contra o Santa Rosa, pelas quartas de final, o Leão realizou uma sessão de treinos no estádio Baenão, enquanto a parte jurídica do clube se debruça sobre o caso que vem abalando o planejamento das equipes no certame.

O atacante Ytalo, em entrevista coletiva, expressou sua visão sobre o episódio com certa surpresa. "Eu acho que é a primeira vez que acontece isso na minha carreira. Isso vem pra mostrar o que tem que melhorar no Campeonato Paraense. As partes precisam ser mais responsáveis, incluindo clubes e federação", destacou o jogador, evidenciando a necessidade de uma estrutura mais sólida e previsível na organização do torneio.

A decisão judicial que puniu equipes como Capitão Poço e Tuna Luso resultou na paralisação do campeonato e o retardamento dos jogos em meio a um calendário com duas competições simultâneas. Para o atacante, essa indefinição afeta não apenas a parte técnica, mas também o planejamento do clube e o psicológico dos atletas. "Joga, não joga. Fica muito difícil. Agora é esperar a decisão da justiça e o que temos que fazer é treinar para esperar essa definição e entrar em campo", explicou.

Enquanto a competição segue paralisada, a rotina dos jogadores não pode parar. O Remo, por exemplo, mantém a preparação para as próximas disputas, incluindo a Copa do Brasil, onde entra em campo nesta terça (11), contra o Criciúma, no Mangueirão. "A gente ganha mais tempo e, no caso da Copa do Brasil, vamos ter mais essa folga para treinar, nos empenhar e fazer um bom jogo", ponderou Ytalo.