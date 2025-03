Em nota, Remo lamenta suspensão do Parazão e evalia usar time da base em caso de retorno; entenda

Com os desdobramentos indesejados acerca do Campeonato Paraense, os clubes começam a se manifestar sobre a paralisação que adia o início das quartas de final, marcada para começar originalmente nesta sexta-feira (7). Em nota, o Clube do Remo manifestou seu entendimento sobre o assunto e disse que vai atuar para que a competição seja retomada sem prejuízos ao planejamento de 2025.

A nota é a segunda emitida pelo clube desde o primeiro aviso sobre a paralisação, ocorrido na quinta-feira (6), após a Federação Paraense de Futebol (FPF) deliberar pelo cancelamento da rodada das quartas de final, tendo em vista a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) que puniu as equipes do Capitão Poço e da Tuna Luso com a perda de pontos. Na ocasião, o clube disse "lamentar a paralisação, pois, se trata de uma decisão que só atrasa o futebol paraense, e atrapalha no planejamento voltado à Série B que já se aproxima".

Hoje, no entanto, com a confirmação definitiva após uma breve reviravolta que parecia garantir a realização do jogo contra o Santinha, o Departamento Jurídico soltou uma nova nota, onde reafirma sua posição já conhecida e diz que o clube estuda a possibilidade de usar a equipe da base, caso a competição seja retomada com atraso no calendário.]

Leia a nota do Remo na íntegra

O Clube do Remo, através de seu departamento jurídico, vem esclarecer a situação atual do imbróglio criado com a suspensão do Campeonato Paraense.

Primeiramente, é importante ressaltar que o Clube do Remo vem colaborando com a FPF desde o início da competição, compreendendo a dificuldade de datas e aceitando condições dificílimas de logística, como ocorreu no domingo de carnaval na partida contra o Cametá.

Além da importância de preservar o campeonato, o Clube do Remo sempre deixou claro que a prioridade de seu calendário é o Campeonato Brasileiro da Série B, cujo início já se aproxima, por isso a preocupação em fazer acontecer o calendário de jogos do estadual.

Assim, o Clube do Remo lamenta a decisão de suspensão do campeonato, bem como discorda da paralisação, que contraria a própria conduta adotada pelo Tribunal no momento da interpretação da modificação das regras de utilização de estrangeiros. Lembramos que tais regras foram alteradas para adequação a legislação da CBF e afins.

O Clube do Remo irá tomar todas as providências cabíveis para restaurar a ordem do certame, ao mesmo tempo que avalia a forma de participação no mesmo, seja com equipe alternativa ou categorias de base, tendo em vista que projeta-se a coincidência de disputa com o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Os prejuízos amargados pelo Clube do Remo serão objeto das medidas específicas, seja por conta das despesas incorridas e também pelos ingressos comercializados, e que ao seu tempo, serão comunicados através de posicionamento oficial.

Ao Fenômeno Azul, cabe-nos informar que tudo o que for necessário para proteger e defender os interesses do Clube do Remo está sendo feito e não mediremos esforços para antecipar a resolução da questão.

Entenda o caso

O TJD-PA determinou a perda de 18 pontos do Capitão Poço e 7 da Tuna Luso por irregularidades na competição. Com isso, o Capitão Poço ficou com saldo negativo e foi rebaixado junto com o Caeté. A Tuna caiu para 4 pontos, mas escapou do rebaixamento.

Os clubes anunciaram que vão recorrer, e a FPF suspendeu as quartas de final até a definição do caso. Além da perda de pontos, o Capitão Poço foi multado em R$ 30 mil e a Tuna, em R$ 10 mil. Remo e Bragantino também foram denunciados por supostas irregularidades e podem perder pontos.