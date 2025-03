Parazão: FPF aguarda notificação oficial do TJD-PA para se manifestar sobre suspensão

A Federação Paraense de Futebol (FPF) se manifestou na noite desta quinta-feira (6) sobre a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA), que puniu Capitão Poço e Tuna Luso com a perda de pontos no Campeonato Paraense e que, consequentemente, altera a classificação da competição. A entidade afirmou que ainda não foi formalmente notificada sobre o julgamento e, até que isso ocorra, a tabela da competição segue inalterada.

"A FPF aguarda o teor completo do julgamento para avaliar seus impactos e adotar as medidas cabíveis. Até que haja a devida notificação e análise da decisão, a tabela do Campeonato Paraense segue mantida", declarou a federação.

A punição imposta pelo TJD-PA tirou 18 pontos do Capitão Poço e 7 da Tuna Luso, modificando a situação do rebaixamento. Com a decisão, a Laranja Mecânica, que enfrentaria o Paysandu no sábado (8), ficou com saldo negativo de 7 pontos e foi rebaixada ao lado do Caeté. Já a Águia do Souza caiu para 4 pontos, mas se livrou da queda. São Francisco, que era o penúltimo colocado, com a decisão se livrou da degola, pelo menos por ora.

Além da perda de pontos, as equipes foram multadas. Capitão Poço em R$ 30 mil e Tuna Luso em R$ 10 mil. A decisão foi em primeira instância e cabe recurso. Ambas as equipes punidas informaram que irão recorrer.

A incerteza sobre a sequência do campeonato aumentou com a possibilidade de novos desdobramentos. Remo e Bragantino também foram denunciados por supostas escalações irregulares e serão julgados na próxima semana. Os dois clubes se manifestaram. O Remo lamentou a decisão, afirmando que "atrasa o futebol paraense", enquanto o presidente do Bragantino se mostrou conformado com uma possível punição na próxima semana.

Diante do cenário, a FPF mantém a programação do Parazão e só deverá tomar medidas após a devida notificação do tribunal. Nesta sexta-feira (7), o jogo entre Remo e Capitão Poço está programado para acontecer no Mangueirão, às 20h.