Inscrições para peneira de futsal do Remo estão abertas; saiba mais

O Remo está com as inscrições abertas para a peneira de futsal do clube. A seletiva será realizada em janeiro, no ginásio Serra Freire, em Belém, para crianças e adolescentes do sub-6 ao sub-15 masculino.

A primeira parte da peneira ocorre no próximo fim de semana, entre os dias 17 e 18 de janeiro. No primeiro dia, a seletiva será destinada a jovens atletas de 10 e 11 anos. Já no segundo, será a vez das crianças com idades entre seis e nove anos.

A segunda parte da peneira ocorre entre os dias 24 e 25 de janeiro. O primeiro dia será voltado para atletas de 12 e 13 anos, e o segundo para os de 14 e 15 anos.

As inscrições devem ser feitas por meio de um formulário disponibilizado pelo clube (aqui) e confirmadas mediante o pagamento de uma taxa de R$ 40, que pode ser efetuado no dia da seletiva ou no pix.

Em 2025, as equipes sub-9, sub-14 e sub-15 do Remo conquistaram os Campeonatos Paraenses das categorias com vitórias sobre o Paysandu. Além disso, o time sub-18 fez história ao vencer o título da Taça Brasil Sub-18, consolidando-se como um dos principais clubes do estado na modalidade.