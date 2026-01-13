Inscrições para peneira de futsal do Remo estão abertas; saiba mais Seletiva será para as categorias sub-6 ao sub-15 O Liberal 13.01.26 11h57 Leão Azul é o atual campeão estadual das categorias sub-9, sub-14 e sub-15 (Samara Miranda / Ascom Remo) O Remo está com as inscrições abertas para a peneira de futsal do clube. A seletiva será realizada em janeiro, no ginásio Serra Freire, em Belém, para crianças e adolescentes do sub-6 ao sub-15 masculino. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A primeira parte da peneira ocorre no próximo fim de semana, entre os dias 17 e 18 de janeiro. No primeiro dia, a seletiva será destinada a jovens atletas de 10 e 11 anos. Já no segundo, será a vez das crianças com idades entre seis e nove anos. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A segunda parte da peneira ocorre entre os dias 24 e 25 de janeiro. O primeiro dia será voltado para atletas de 12 e 13 anos, e o segundo para os de 14 e 15 anos. VEJA MAIS Remo avança em negociação e encaminha empréstimo de volante do Sport-PE Jogador de 22 anos estava no Novorizontino-SP e seria um dos novos reforços para a temporada Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará Volante do Remo revela sondagens de outros clubes, projeta 2026 e cita trabalho de Osorio Jaderson está na sua terceira temporada vestindo as cores do Remo e quer brilhar agora na Série A As inscrições devem ser feitas por meio de um formulário disponibilizado pelo clube (aqui) e confirmadas mediante o pagamento de uma taxa de R$ 40, que pode ser efetuado no dia da seletiva ou no pix. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Em 2025, as equipes sub-9, sub-14 e sub-15 do Remo conquistaram os Campeonatos Paraenses das categorias com vitórias sobre o Paysandu. Além disso, o time sub-18 fez história ao vencer o título da Taça Brasil Sub-18, consolidando-se como um dos principais clubes do estado na modalidade. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futsal remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO mais esportes Inscrições para peneira de futsal do Remo estão abertas; saiba mais Seletiva será para as categorias sub-6 ao sub-15 13.01.26 11h57 FUTEBOL Remo avança em negociação e encaminha empréstimo de volante do Sport-PE Jogador de 22 anos estava no Novorizontino-SP e seria um dos novos reforços para a temporada 13.01.26 10h54 APRESENTADO Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará 12.01.26 23h22 Futebol Yago Pikachu revela desejo de encerrar a carreira no Clube do Remo Lateral confirma identificação com o Leão Azul e planos de aposentadoria vestindo a camisa azulina 12.01.26 18h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES APRESENTADO Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará 12.01.26 23h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira 13.01.26 7h00 FUTEBOL Remo avança em negociação e encaminha empréstimo de volante do Sport-PE Jogador de 22 anos estava no Novorizontino-SP e seria um dos novos reforços para a temporada 13.01.26 10h54 Futebol Classificado, Águia de Marabá encara o Juventude em duelo decisivo pela Copinha Azulão entra em campo nesta terça, em Guaratinguetá, buscando vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 13.01.26 8h00