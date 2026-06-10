Marcelo Rangel antecipa retorno aos treinos no Remo

O retorno de Marcelo Rangel no Remo vai acontecer antes do previsto. Segundo informações do jornalista Carlos Ferreira, do Grupo Liberal, o goleiro está em fase final de recuperação e com treinos marcados para a partir do próximo sábado, 13, em Belém.

Há cerca de duas semanas em tratamento de uma lesão no joelho esquerdo, Marcelo Rangel ficou de fora do duelo com o São Paulo, no dia 31 de maio, que marcou a pausa do Brasileirão para a Copa do Mundo.

Ainda de acordo com Carlos Ferreira, Rangel decidiu antecipar a volta aos treinos pensando no duelo com o Corinthians, que acontece entre os dias 21 e 22 de julho no pós-Copa. Neste momento, o elenco do Remo está de férias, retornando às atividades no dia 16 de junho de forma remota e no dia 20 de junho presencialmente no Estádio Banpará Baenão.

A lesão de Marcelo Rangel aconteceu na partida anterior, contra o Athletico. Segundo divulgado pelo clube, o goleiro teve uma "lesão parcial no ligamento colateral medial do joelho esquerdo".

De forma prática, o camisa 88 do Remo teve uma torção no joelho, o que ocasionou o rompimento de algumas fibras presentes no ligamento da parte interna do joelho, causando dor, inchaço e sensação de instabilidade.

Inicialmente, a previsão do departamento médico do Remo era que o goleiro levasse de quatro a seis semanas de recuperação.

"O Marcelo Rangel teve um trauma na partida contra o Athletico-PR, na perna esquerda, e isso culminou numa lesão do ligamento colateral medial. É uma lesão parcial, mas precisa de 4 a 6 semanas de imobilização para ele voltar às atividades", explicou Jean Klay, chefe do departamento médico do Remo, no dia 26 de maio.

Neste ano, Marcelo Rangel soma 25 jogos com a camisa do Remo. No clube desde 2024, ele acumula um total de 119 partidas.

Essa é a segunda lesão do goleiro no joelho em menos de um ano. Em 2025, na reta final da Série B do Brasileirão, Rangel precisou passar por uma artroscopia. Na época, ele tinha previsão para após o término da competição, no entanto retornou para disputar as duas últimas partidas, surpreendendo a todos.