Marcelo Rangel antecipa retorno aos treinos no Remo Segundo o jornalista Carlos Ferreira, o goleiro volta às atividades no próximo sábado, 13. Junior Cunha | Especial para O Liberal 10.06.26 16h42 Rangel está em recuperação de lesão no joelho esquerdo. (Fotos: Raul Martins/Remo) O retorno de Marcelo Rangel no Remo vai acontecer antes do previsto. Segundo informações do jornalista Carlos Ferreira, do Grupo Liberal, o goleiro está em fase final de recuperação e com treinos marcados para a partir do próximo sábado, 13, em Belém. Há cerca de duas semanas em tratamento de uma lesão no joelho esquerdo, Marcelo Rangel ficou de fora do duelo com o São Paulo, no dia 31 de maio, que marcou a pausa do Brasileirão para a Copa do Mundo. Ainda de acordo com Carlos Ferreira, Rangel decidiu antecipar a volta aos treinos pensando no duelo com o Corinthians, que acontece entre os dias 21 e 22 de julho no pós-Copa. Neste momento, o elenco do Remo está de férias, retornando às atividades no dia 16 de junho de forma remota e no dia 20 de junho presencialmente no Estádio Banpará Baenão. A lesão de Marcelo Rangel aconteceu na partida anterior, contra o Athletico. Segundo divulgado pelo clube, o goleiro teve uma "lesão parcial no ligamento colateral medial do joelho esquerdo". De forma prática, o camisa 88 do Remo teve uma torção no joelho, o que ocasionou o rompimento de algumas fibras presentes no ligamento da parte interna do joelho, causando dor, inchaço e sensação de instabilidade. Inicialmente, a previsão do departamento médico do Remo era que o goleiro levasse de quatro a seis semanas de recuperação. "O Marcelo Rangel teve um trauma na partida contra o Athletico-PR, na perna esquerda, e isso culminou numa lesão do ligamento colateral medial. É uma lesão parcial, mas precisa de 4 a 6 semanas de imobilização para ele voltar às atividades", explicou Jean Klay, chefe do departamento médico do Remo, no dia 26 de maio. Neste ano, Marcelo Rangel soma 25 jogos com a camisa do Remo. No clube desde 2024, ele acumula um total de 119 partidas. Essa é a segunda lesão do goleiro no joelho em menos de um ano. Em 2025, na reta final da Série B do Brasileirão, Rangel precisou passar por uma artroscopia. Na época, ele tinha previsão para após o término da competição, no entanto retornou para disputar as duas últimas partidas, surpreendendo a todos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Marcelo Rangel antecipa retorno aos treinos no Remo Segundo o jornalista Carlos Ferreira, o goleiro volta às atividades no próximo sábado, 13. 10.06.26 16h42 Futebol Remo negocia acordo com a Adidas e pode deixar a Volt em 2027 Representantes do clube viajarão aos Estados Unidos ainda neste mês para finalizar os ajustes contratuais necessários para a assinatura do acordo. 10.06.26 15h17 Futebol Durante a Copa do Mundo, Remo participa de evento nos Estados Unidos promovido pela CBF Leão Azul é o único representante do Norte no evento, que reúne as 40 clubes do futebol brasileiro 10.06.26 10h54 Futebol Remo inicia caminhada na Copa Brasileirinho Sub-12 em Minas Gerais Equipe azulina estreia nesta quarta-feira e busca vaga na fase eliminatória de uma das principais competições de base do país 09.06.26 18h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo negocia acordo com a Adidas e pode deixar a Volt em 2027 Representantes do clube viajarão aos Estados Unidos ainda neste mês para finalizar os ajustes contratuais necessários para a assinatura do acordo. 10.06.26 15h17 Futebol Durante a Copa do Mundo, Remo participa de evento nos Estados Unidos promovido pela CBF Leão Azul é o único representante do Norte no evento, que reúne as 40 clubes do futebol brasileiro 10.06.26 10h54 PREPARATÓRIO Portugal x Nigéria: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/06) pelo amistoso Portugal e Nigéria fazem amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026; veja as formações e onde assistir ao vivo 10.06.26 15h45 FUTEBOL Arthur Elias vê seleção desrespeitada por árbitra em revés para os EUA: 'Reflexo de xenofobia' O treinador também afirmou que nunca havia se sentido tão desrespeitado por uma equipe de arbitragem ao longo da carreira 10.06.26 9h36