Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Marcelo Rangel antecipa retorno aos treinos no Remo

Segundo o jornalista Carlos Ferreira, o goleiro volta às atividades no próximo sábado, 13.

Junior Cunha | Especial para O Liberal
fonte

Rangel está em recuperação de lesão no joelho esquerdo. (Fotos: Raul Martins/Remo)

O retorno de Marcelo Rangel no Remo vai acontecer antes do previsto. Segundo informações do jornalista Carlos Ferreira, do Grupo Liberal, o goleiro está em fase final de recuperação e com treinos marcados para a partir do próximo sábado, 13, em Belém. 

Há cerca de duas semanas em tratamento de uma lesão no joelho esquerdo, Marcelo Rangel ficou de fora do duelo com o São Paulo, no dia 31 de maio, que marcou a pausa do Brasileirão para a Copa do Mundo. 

Ainda de acordo com Carlos Ferreira, Rangel decidiu antecipar a volta aos treinos pensando no duelo com o Corinthians, que acontece entre os dias 21 e 22 de julho no pós-Copa. Neste momento, o elenco do Remo está de férias, retornando às atividades no dia 16 de junho de forma remota e no dia 20 de junho presencialmente no Estádio Banpará Baenão.

A lesão de Marcelo Rangel aconteceu na partida anterior, contra o Athletico. Segundo divulgado pelo clube, o goleiro teve uma "lesão parcial no ligamento colateral medial do joelho esquerdo". 

De forma prática, o camisa 88 do Remo teve uma torção no joelho, o que ocasionou o rompimento de algumas fibras presentes no ligamento da parte interna do joelho, causando dor, inchaço e sensação de instabilidade.

Inicialmente, a previsão do departamento médico do Remo era que o goleiro levasse de quatro a seis semanas de recuperação. 

"O Marcelo Rangel teve um trauma na partida contra o Athletico-PR, na perna esquerda, e isso culminou numa lesão do ligamento colateral medial. É uma lesão parcial, mas precisa de 4 a 6 semanas de imobilização para ele voltar às atividades", explicou Jean Klay, chefe do departamento médico do Remo, no dia 26 de maio. 

Neste ano, Marcelo Rangel soma 25 jogos com a camisa do Remo. No clube desde 2024, ele acumula um total de 119 partidas. 

Essa é a segunda lesão do goleiro no joelho em menos de um ano. Em 2025, na reta final da Série B do Brasileirão, Rangel precisou passar por uma artroscopia. Na época, ele tinha previsão para após o término da competição, no entanto retornou para disputar as duas últimas partidas, surpreendendo a todos. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Marcelo Rangel antecipa retorno aos treinos no Remo

Segundo o jornalista Carlos Ferreira, o goleiro volta às atividades no próximo sábado, 13.

10.06.26 16h42

Futebol

Remo negocia acordo com a Adidas e pode deixar a Volt em 2027

Representantes do clube viajarão aos Estados Unidos ainda neste mês para finalizar os ajustes contratuais necessários para a assinatura do acordo.

10.06.26 15h17

Futebol

Durante a Copa do Mundo, Remo participa de evento nos Estados Unidos promovido pela CBF

Leão Azul é o único representante do Norte no evento, que reúne as 40 clubes do futebol brasileiro

10.06.26 10h54

Futebol

Remo inicia caminhada na Copa Brasileirinho Sub-12 em Minas Gerais

Equipe azulina estreia nesta quarta-feira e busca vaga na fase eliminatória de uma das principais competições de base do país

09.06.26 18h28

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo negocia acordo com a Adidas e pode deixar a Volt em 2027

Representantes do clube viajarão aos Estados Unidos ainda neste mês para finalizar os ajustes contratuais necessários para a assinatura do acordo.

10.06.26 15h17

Futebol

Durante a Copa do Mundo, Remo participa de evento nos Estados Unidos promovido pela CBF

Leão Azul é o único representante do Norte no evento, que reúne as 40 clubes do futebol brasileiro

10.06.26 10h54

PREPARATÓRIO

Portugal x Nigéria: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/06) pelo amistoso

Portugal e Nigéria fazem amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026; veja as formações e onde assistir ao vivo

10.06.26 15h45

FUTEBOL

Arthur Elias vê seleção desrespeitada por árbitra em revés para os EUA: 'Reflexo de xenofobia'

O treinador também afirmou que nunca havia se sentido tão desrespeitado por uma equipe de arbitragem ao longo da carreira

10.06.26 9h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda