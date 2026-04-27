Com mudança no regulamento, Campeonato Paraense de Kart começa e piloto busca tetracampeonato Mauro Folha possui três títulos na disputa regional pela categoria Sênior e agora busca taça na Graduados O Liberal 27.04.26 13h10 Campeonato começou no último final de semana (Divulgação) Atual bicampeão paraense de kart na categoria Sênior, o paraense Mauro Folha terá um novo desafio nesta temporada. Por conta de uma mudança no regulamento, o piloto subiu de categoria e vai disputar, neste ano, a divisão dos Graduados, considerada a principal do kartismo nacional. O desafio começou no último fim de semana, com o início do Campeonato Paraense de Kart. As provas foram disputadas no Kart Clube, em Paragominas, sudeste do Pará. De volta à categoria após quatro anos, Mauro sentiu o desgaste, mas, com o quinto tempo na classificação, conseguiu o segundo lugar na primeira bateria e o terceiro na segunda. Assim, na classificação geral, ficou com o terceiro lugar. Flávio Carminati ficou em primeiro. Neste ano, o regulamento do campeonato mudou e os campeões e vices das categorias Novatos, Sênior e Super Sênior de 2025 subiram a Graduados. Segundo Folha, a mudança foi complicada inicialmente, visto que estava acostumado fisicamente com a disputa na categoria dos sênior, direcionada a pilotos de até 50 anos. O piloto tem 45 anos e, mesmo com a diferença, aceitou o desafio. VEJA MAIS Verstappen detona corridas 'à lá Mario Kart' na nova F-1: 'Troquei o simulador por um Nintendo' Em suas redes sociais, o tetracampeão comparou os carros de corrida a jogo de videogame Paraense Noah Diamantino vence 1ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, em Interlagos Piloto de apenas nove anos venceu a disputa da categoria em sua estreia na Cadete "[Pelo desafio] encaramos a regra e focamos no resultado, que, após bons acertos, achamos um excelente ritmo de treino e de baterias para um piloto que não acelerava já fazia cinco meses. Pelo tempo parado, conseguimos um resultado bem satisfatório para o início do campeonato em uma categoria fortíssima", analisou o piloto, que busca o tetracampeonato. Mauro Folha é tricampeão paraense de kart (2022, 2024 e 2025), tendo mais de 15 anos na categoria automobilística e cinco títulos oficiais, incluindo o Norte Brasileiro de Kart, conquistado em 2016, além de um Campeonato Maranhense de 2024. Ao todo, o Paraense conta com 24 pilotos de Belém, Castanhal, Paragominas e Imperatriz do Maranhão. A próxima etapa será em junho, em Castanhal, em uma data a ser definida pela organização. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes kart COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais Esportes Inscrições para a Corrida do Círio 2026 estão abertas; saiba como se inscrever Tradicional prova de rua em Belém será realizada nos dias 17 e 18 de outubro. 27.04.26 14h45 mais esportes Com mudança no regulamento, Campeonato Paraense de Kart começa e piloto busca tetracampeonato Mauro Folha possui três títulos na disputa regional pela categoria Sênior e agora busca taça na Graduados 27.04.26 13h10 esportes Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos 26.04.26 9h00 mais esportes ATAM representa as artes marciais do Pará no Fórum de Formação de Atletas do CBC Associação Teixeira de Artes Marciais, de Murinin, distrito de Benevides, representa o Pará em evento do Comitê Brasileiro de Clubes 23.04.26 10h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 futebol Após derrota do Remo, Condé explica escolha por titulares no meio-campo e fala sobre Picco Treinador diz que opção visa equilíbrio do meio-campo e evita setor 'pesado' 27.04.26 11h28 REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para a partida contra o Botafogo-PB, pela Série C Confro está marcado para o próximo domingo (3), às 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém. 27.04.26 12h31