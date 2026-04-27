Com mudança no regulamento, Campeonato Paraense de Kart começa e piloto busca tetracampeonato

Atual bicampeão paraense de kart na categoria Sênior, o paraense Mauro Folha terá um novo desafio nesta temporada. Por conta de uma mudança no regulamento, o piloto subiu de categoria e vai disputar, neste ano, a divisão dos Graduados, considerada a principal do kartismo nacional. O desafio começou no último fim de semana, com o início do Campeonato Paraense de Kart. As provas foram disputadas no Kart Clube, em Paragominas, sudeste do Pará.

De volta à categoria após quatro anos, Mauro sentiu o desgaste, mas, com o quinto tempo na classificação, conseguiu o segundo lugar na primeira bateria e o terceiro na segunda. Assim, na classificação geral, ficou com o terceiro lugar. Flávio Carminati ficou em primeiro.

Neste ano, o regulamento do campeonato mudou e os campeões e vices das categorias Novatos, Sênior e Super Sênior de 2025 subiram a Graduados. Segundo Folha, a mudança foi complicada inicialmente, visto que estava acostumado fisicamente com a disputa na categoria dos sênior, direcionada a pilotos de até 50 anos. O piloto tem 45 anos e, mesmo com a diferença, aceitou o desafio.

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"[Pelo desafio] encaramos a regra e focamos no resultado, que, após bons acertos, achamos um excelente ritmo de treino e de baterias para um piloto que não acelerava já fazia cinco meses. Pelo tempo parado, conseguimos um resultado bem satisfatório para o início do campeonato em uma categoria fortíssima", analisou o piloto, que busca o tetracampeonato.

Mauro Folha é tricampeão paraense de kart (2022, 2024 e 2025), tendo mais de 15 anos na categoria automobilística e cinco títulos oficiais, incluindo o Norte Brasileiro de Kart, conquistado em 2016, além de um Campeonato Maranhense de 2024.

Ao todo, o Paraense conta com 24 pilotos de Belém, Castanhal, Paragominas e Imperatriz do Maranhão. A próxima etapa será em junho, em Castanhal, em uma data a ser definida pela organização.