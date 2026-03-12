Verstappen detona corridas 'à lá Mario Kart' na nova F-1: 'Troquei o simulador por um Nintendo' Em suas redes sociais, o tetracampeão comparou os carros de corrida a jogo de videogame Estadão Conteúdo 12.03.26 10h03 Max Verstappen (Instagram @maxverstappen1) O piloto holandês Max Verstappen utilizou de ironia para criticar as novas regras em vigor na temporada de Fórmula 1. Nesta quinta-feira, o tetracampeão comparou os carros de corrida a jogos de videogame em suas redes sociais. "Troquei meu simulador por um Nintendo Switch. Estou praticando um pouco de Mario Kart, aliás. Encontrar os cogumelos está indo muito bem. O casco azul é um pouco mais difícil, mas estou tentando", disse o competidor em sua postagem. No último domingo, o piloto enfrentou dificuldades no GP da Austrália, primeira prova do calendário. Ele bateu no treino de classificação e largou na 20ª posição. Verstappen critica regulamento e projeta GP da China Apesar da difícil largada, Max Verstappen conseguiu se recuperar durante a corrida e finalizou na sexta colocação. O tetracampeão mundial é um crítico frequente do regulamento atual da categoria. As normas dependem mais de energia elétrica e exigem um gerenciamento específico de bateria. Segundo o piloto, isso contribui para a semelhança com os jogos eletrônicos. A segunda etapa da Fórmula 1 está agendada para este final de semana, com o GP da China. A corrida acontece no Circuito Internacional de Xangai e marcará o retorno da corrida sprint à competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Verstappen simulador Mario Kart Nintendo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 FUTEBOL Zubeldía revela problema cardíaco e fala sobre pressão no futebol: 'Foi um choque' O treinador afirmou que descobriu, aos 45 anos, a necessidade de colocar quatro stents nas artérias 14.03.26 11h02