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Verstappen detona corridas 'à lá Mario Kart' na nova F-1: 'Troquei o simulador por um Nintendo'

Em suas redes sociais, o tetracampeão comparou os carros de corrida a jogo de videogame

Estadão Conteúdo
fonte

Max Verstappen (Instagram @maxverstappen1)

O piloto holandês Max Verstappen utilizou de ironia para criticar as novas regras em vigor na temporada de Fórmula 1. Nesta quinta-feira, o tetracampeão comparou os carros de corrida a jogos de videogame em suas redes sociais.

"Troquei meu simulador por um Nintendo Switch. Estou praticando um pouco de Mario Kart, aliás. Encontrar os cogumelos está indo muito bem. O casco azul é um pouco mais difícil, mas estou tentando", disse o competidor em sua postagem.

No último domingo, o piloto enfrentou dificuldades no GP da Austrália, primeira prova do calendário. Ele bateu no treino de classificação e largou na 20ª posição.

Verstappen critica regulamento e projeta GP da China

Apesar da difícil largada, Max Verstappen conseguiu se recuperar durante a corrida e finalizou na sexta colocação. O tetracampeão mundial é um crítico frequente do regulamento atual da categoria.

As normas dependem mais de energia elétrica e exigem um gerenciamento específico de bateria. Segundo o piloto, isso contribui para a semelhança com os jogos eletrônicos.

A segunda etapa da Fórmula 1 está agendada para este final de semana, com o GP da China. A corrida acontece no Circuito Internacional de Xangai e marcará o retorno da corrida sprint à competição.

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