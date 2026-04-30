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Corrida do Sal 2026: Mudança no percurso é feita para corredores novatos

Evento teve mudanças no percurso para que novos corredores tenham a experiência de participar da prova em pleo verão paraense

O Liberal
fonte

Corrida do Sal retorna ao calendário de provas do Estado (Igor Mota / O Liberal)

A Corrida do Sal está de volta ao calendário paraense, após seis anos. A cidade de Salinópolis (PA) volta a receber o evento e, dessa vez, com mudança no percurso. O coordenador do evento, Anatolio Thiers, explicou os motivos das mudanças de percurso, já que a prova antigamente era disputada apenas nos 10 km.

O retorno da Corrida do Sal será especial. De acordo com Anatolio Thiers, os corredores terão como vista a Orla do Maçarico, porém, o percurso mais longo, de 10 km, foi desmembrado em outras duas categorias. A mudança ocorre para que novos corredores possam participar e ter a experiência de correr no verão paraense

“Nós limitamos os percursos, pois ele era de 10 quilômetros. Temos um número grande de corredores novatos, e por isso optamos por colocar 3 km e 7 km. Quem sabe no ano que vem, possamos voltar com os 10 km. Além de limitarmos em 3 mil corredores, para que possamos administrar o evento”, falou.

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Evento será na cidade de Salinópolis (PA) e retorna ao calendário paraense

 

A Corrida do Sal será disputada no dia 25 de julho, em pleno veraneio, na cidade de Salinópolis (PA). O primeiro lote de inscrições para a corrida já terminou e o corredor pode realizar suas inscrições no site oficial do evento

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