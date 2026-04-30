Corrida do Sal 2026: Mudança no percurso é feita para corredores novatos Evento teve mudanças no percurso para que novos corredores tenham a experiência de participar da prova em pleo verão paraense O Liberal 30.04.26 8h00 Corrida do Sal retorna ao calendário de provas do Estado (Igor Mota / O Liberal) A Corrida do Sal está de volta ao calendário paraense, após seis anos. A cidade de Salinópolis (PA) volta a receber o evento e, dessa vez, com mudança no percurso. O coordenador do evento, Anatolio Thiers, explicou os motivos das mudanças de percurso, já que a prova antigamente era disputada apenas nos 10 km. O retorno da Corrida do Sal será especial. De acordo com Anatolio Thiers, os corredores terão como vista a Orla do Maçarico, porém, o percurso mais longo, de 10 km, foi desmembrado em outras duas categorias. A mudança ocorre para que novos corredores possam participar e ter a experiência de correr no verão paraense “Nós limitamos os percursos, pois ele era de 10 quilômetros. Temos um número grande de corredores novatos, e por isso optamos por colocar 3 km e 7 km. Quem sabe no ano que vem, possamos voltar com os 10 km. Além de limitarmos em 3 mil corredores, para que possamos administrar o evento”, falou. VEJA MAIS Corrida do Sal 2026: Saiba como mudou o conceito de se fazer corrida de rua no Estado Evento será na cidade de Salinópolis (PA) e retorna ao calendário paraense A Corrida do Sal será disputada no dia 25 de julho, em pleno veraneio, na cidade de Salinópolis (PA). O primeiro lote de inscrições para a corrida já terminou e o corredor pode realizar suas inscrições no site oficial do evento Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes corrida do sal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MAIS ESPORTES Corrida do Sal 2026: Mudança no percurso é feita para corredores novatos Evento teve mudanças no percurso para que novos corredores tenham a experiência de participar da prova em pleo verão paraense 30.04.26 8h00 MAIS ESPORTES Corrida do Sal 2026: Saiba como mudou o conceito de se fazer corrida de rua no Estado Evento será na cidade de Salinópolis (PA) e retorna ao calendário paraense 29.04.26 18h16 Mais Esportes Após alta demanda, Corrida do Sal 2026 abre 2º lote de inscrições nesta quarta-feira (29) Nova etapa custa R$ 119 e vem após esgotamento rápido do primeiro lote. 28.04.26 16h33 MMA Sport Club Samuel Chucky Conquista Cinturão no Mojuí Fight Combat 4 28.04.26 14h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Eliminado da Copa Norte, Remo foca na Série A e estabelece meta de pontos antes da pausa do Mundial Time azulino venceu o Galvez, mas se despediu do torneio e mira recuperação no Brasileirão, aponta auxiliar 30.04.26 10h19 Futebol Sem sustos, Paysandu vence o Trem-AP e avança à semifinal da Copa Norte Lucas Cardoso, Kauã Hinkel e Thayllon marcaram os gols do Papão, que fechou a primeira fase na segunda colocação do Grupo A 29.04.26 21h01 DESFALQUE Arrascaeta vai passar por cirurgia após fraturar clavícula em jogo do Flamengo na Libertadores O Flamengo não deu prazo para o retorno do jogador aos gramados 30.04.26 8h32 Carlos Vinicius perde três pênaltis e Grêmio empata com Palestino na Sul-Americana 30.04.26 0h11