'Sou a pessoa mais feliz do mundo', disse o atacante brasileiro Vinicius Junior após gol

Mortes por dengue

O Brasil registrou, de janeiro até 21 de maio, 382 óbitos causados pela doença. Outros 349 estão sendo investigados.



Presidente em Pernambuco

Jair Bolsonaro anunciou nas redes sociais que irá a Pernambuco para “melhor se inteirar da tragédia” causada pelas chuvas.

Charge Vinicius Júnior (J.Bosco)

"Sou a pessoa mais feliz do mundo.”

A frase é do atacante brasileiro Vinicius Junior, que marcou o gol que garantiu o troféu da Champions League ao Real Madrid contra o Liverpool, neste sábado (28). Aos 21 anos, ele se tornou o brasileiro mais jovem a marcar gol em finais desde Carlos Alberto, em 2004, e se emocionou após a partida.

PORTO

ADESÃO



A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) reconheceu a possibilidade de celebração do contrato de adesão entre o Ministério da Infraestrutura e a empresa Rebelo Indústria Comércio e Navegação Ltda. para exploração de Terminal de Uso Privado, denominado TUP Reicon, em Belém. A deliberação é uma reivindicação antiga, já que essa instalação portuária existe há mais de 20 anos, com proposta de ser uma das portas de entrada de insumos destinados à capital paraense, além de fomentar o escoamento de cargas para os mercados domésticos e internacional.



CARGAS



A expectativa é de que o terminal, que tem área total de quase 119 mil metros quadrados, movimente 500 mil toneladas de cargas por ano. Além do TUP Reicon, o Pará tem outros 38 TUPs e estações de transbordo de cargas, além de 160 instalações em processo de registro. Desse montante, seis instalações portuárias autorizadas estão localizadas em Belém, além de 49 instalações registradas.

CARTAZ

CÍRIO



Tão logo foi apresentado, na noite de ontem, o novo cartaz do Círio de Nazaré 2022 ganhou as redes sociais e grupos de mensagens, que passaram a reproduzir a imagem. A apresentação foi feita pela Diretoria da Festa de Nazaré às 19h30, para uma Basílica Santuário lotada de devotos. A fotografia do cartaz deste ano é de Salim Wariss, que além de fotógrafo com atuação na Guarda de Nazaré, é servidor público do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). O cartaz traz também ilustrações de fundo feitas pelo artista paraense José Fernandes Fonseca Neto, o Zocca. O cartaz do Círio tem tiragem inicial de 900 mil cópias, e a imagem também estará na capa do Livro das Peregrinações, usado pela Diretoria da Festa de Nazaré nas visitas da imagem peregrina na quadra nazarena, e que este ano completa 50 anos.

PARÁ

CAMPEÃO



É do Pará o vencedor da 4ª edição do Festival Sesi de Robótica, encerrado na tarde de ontem, em São Paulo (SP). O campeão foi o professor Rafael Herdy, do Núcleo Tecnológico Educacional (NTE), da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), que recebeu a premiação como o 4° melhor técnico destaque no torneio, sendo o único professor de escola pública do Brasil a ganhar a competição este ano. Ele e o professor Petrônio Medeiros são os técnicos da equipe “Pavulagem”, que representou o Pará na maior competição nacional do setor tecnológico. Foram mais de 20 horas de competição, com 70 equipes que abrigaram mais de dois mil alunos de 23 Estados brasileiros, sendo cinco estudantes de escolas públicas do Pará.

CARDEAL

AMAZÔNIA



O arcebispo metropolitano de Manaus, dom Leonardo Steiner, será o primeiro cardeal da Amazônia brasileira. O anúncio foi feito na tarde de ontem, no Vaticano, pelo Papa Francisco, ao divulgar criação de novos cargos de cardeais. O sacerdote à frente da Arquidiocese de Manaus é natural da cidade de Forquilhinha, no sul de Santa Catarina, fez sua profissão religiosa na Ordem dos Frades Menores e estudou filosofia e teologia nos Franciscanos de Petrópolis. Dom Leonardo Steiner já foi duas vezes secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e foi nomeado arcebispo de Manaus no dia 27 de novembro de 2019.



INTEGRANTES



Dom Leonardo Steiner é o segundo cardeal natural de Forquilhinha e com origem na Diocese de Criciúma. O primeiro havia sido dom Paulo Evaristo Arns. Além dele, há outro brasileiro na lista de novos cardeais: o arcebispo de Brasília, dom Paulo César. A cerimônia de criação dos novos cardeais ocorrerá em 27 de agosto, no Vaticano. Com isso, o Brasil passará a ter nove integrantes no colégio cardinalício, sendo seis eleitores em possível sucessão do Papa Francisco.

INADIMPLÊNCIA

CONTAS



Metade das famílias brasileiras (50%) deixou de pagar alguma conta no mês passado, que foi o abril de inflação mais alta no Brasil desde 1996, apontou levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa do Instituto PoderData, realizada de 22 a 24 deste mês, aponta que somente 43% da população conseguiu manter os boletos em dia, sendo que as regiões Norte e Nordeste são as mais inadimplentes, com percentuais de 58% e 55%, respectivamente, de pessoas que deixaram ao menos uma conta em aberto.

Em Poucas Linhas

► Paralisado há dois anos em razão da pandemia de covid-19, o tradicional Festival do Camarão de Muaná, no arquipélago do Marajó, retorna este ano, de 10 a 12 de junho. Será a 39ª edição do festival, e os organizadores têm expectativa de receber um grande público.



► A Polícia Civil do Pará deve indicar ainda esta semana os agentes substitutos para a delegacia de Oriximiná, que teve o delegado titular e o investigador afastados pelo juízo da Comarca de Oriximiná. O delegado Edmilson Bastos Faro e o investigador José Marcelo Pinheiro de Oliveira foram afastados do exercício de suas funções a pedido do Ministério Público do Pará, após processo por abuso de autoridade dos dois agentes.



► O Fecant Comunidade, concurso de cantores infantojuvenis do Festival Canção da Transamazônica (Fecant), está com inscrições abertas até 20 de junho.



► Sem energia há três dias, a população de Almeirim aguarda com justificada impaciência que a Equatorial conclua os serviços de reparo em torre de transmissão que causou o corte do fornecimento na área. Cabe agora às agências reguladoras e entidades de defesa do consumidor que fiscalizem o restabelecimento da energia e o devido desconto nas contas dos cidadãos. Aliás, a atuação desses órgãos deve ser mais pautada pelas frequentes queixas de consumidores e melhoria dos serviços, que ainda tem graves falhas.



► Nas redes sociais não faltaram elogios ao goleiro Hugo, do Flamengo, que mais uma vez deu a volta por cima e calou os críticos. O Rubro-Negro bateu o Fluminense, ontem, por 2 a 1. Em tom bem-humorado, torcedores compararam a atuação com a partida impecável do goleiro belga Thibaut Courtois, do Real Madrid. Com grandes defesas, Courtois garantiu o 1 a 0 da equipe espanhola contra o Liverpool, pela final da Champions League.