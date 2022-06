Após temporada brilhante, Vinicius Junior fecha novo acordo com Real Madrid; saiba mais

O atacante do Real Madrid Vinicius Junior fechou um acordo verbal para renovação de contrato com o clube Merengue até o ano de 2026. O atleta foi um dos destaques do time na temporada e foi responsável direto pela conquista da Champions League, com direito a gol do título, o 14º da história do clube.

A informação foi publicada pelo jornalista Fabrizio Romano. Segundo consta, no novo contrato não haverá cláusula de renovação automática. A multa rescisória será na casa de 1 bilhão de euros (R$ 5,3 bilhões). Além disso, Vini Jr terá aumento de salário, passando dos atuais 4 milhões (R$ 21 milhões) anuais para cerca de 10 milhões R$ 21 milhões) de euros

Este ano, o camisa 20 marcou 22 gols e realizou 20 assistências em 52 partidas disputadas, sendo o vice-artilheiro da equipe.