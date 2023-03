Gianni Infantino é reeleito presidente da Fifa e promete salários iguais para homens e mulheres

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, foi reeleito nesta quinta-feira (16) para mais um mandato, e ficará no comando da Federação até 2027. Candidato único na votação, ele foi aclamado pelos 211 representantes de associações nacionais no Congresso anual da Fifa. Durante o discurso após a reeleição, Infantino fez diversas promessas para o novo mandato, uma delas foi que o salário dos jogadores e jogadoras das Copas do Mundo 2026 e 2027 serão iguais.

“Precisamos lutar juntos para conseguir isso. Nossa ambição é que em 2026 e 2027 tenhamos pagamentos iguais para homens e mulheres”, afirmou Infantino.

A Copa do Mundo Feminina 2023 vai distribuir US$123 milhões entre prêmios e verbas de preparação para as 32 seleções que vão disputar o torneio. Já na Copa do Mundo 2022, no Catar, foram US$440 milhões distribuídos, três vezes mais do que na Copa feminina.

Infantino é ex-secretário geral da Uefa e foi eleito pela primeira vez em 2016, para completar o mandato de Joseph Blatter, que renunciou em meio ao maior escândalo de corrupção da história do futebol. Em 2019, foi reeleito também sem oposição. Se em 2027 for reeleito pela última vez, Infantino terá 15 anos no comando da Federação.

“A todos vocês que me amam, e a todos vocês que me odeiam, eu sei que há alguns, eu amo vocês. Ser presidente da Fifa é uma tarefa incrível. Eu vou continuar servindo à Fifa, servindo ao futebol, a todos os 211 países membros da Fifa”, disse durante discurso.

Nos últimos sete anos de mandato, Infantino fez grandes alterações no futebol mundial, a mais notável foi o aumento do número de participantes na Copa do Mundo, de 32 para 48 seleções. Agora os esforços do comandante serão direcionados para o Super Mundial de Clubes, agora com 32 times, em 2025.

“É isso que nós fazemos, organizar campeonatos e desenvolver o futebol”, disse durante o discurso.