Palmeiras e Flamengo estão no super Mundial de Clubes de 2025

Palmeiras e Flamengo estão garantidos no Mundial de Clubes que acontecerá em 2025. A Fifa (Federação Internacional de Futebol) estabeleceu, nesta terça-feira (14), os critérios para a classificação dos times no novo ‘Supermundial’ de clube e, entre os critérios está a garantia dos quatro campeões continentais de 2021 a 2024 na competição.

Com a vitória da Libertadores em 2021 e 2022, os alviverdes e rubo-negros estão com passaporte garantido no Mundial de Clubes. No total, a Conmebol tem seis vagas e ao lado do Palmeiras e Flamengo se somarão os campeões de 2023 e 2024. Os critérios de classificação para as outras duas vagas ainda não foram definidos.

Cada país tem o limite de dois times, dessa forma, caso mais dois times brasileiros ganhem a Libertadores em 2023 e 2024, que não sejam Palmeiras e Flamengo, as vagas restantes contemplarão os melhores clubes do ranking que não seja do Brasil.

Já no futebol europeu, a Uefa Champions League também tem quatro campeões continentais entre os 12 classificados. Chelsea e Real Madrid, campeões da Champions League em 2021 e 2022, disputarão na competição e as outras oito vagas serão definidas pro ranking continental.

O Mundial de Clubes terá 32 times, e o formato será de Copa do Mundo, com grupos de quatro e mata-mata a partir das oitavas de final; confira a divisão de vagas de continentes.

AFC (Ásia):4

CAF (África): 4

Concacaf (América do Norte, Central e Caribe): 4

Conmebol: 6 (América do Sul)

OFC (Oceania): 1

Uefa (Europa): 12

País-sede do torneio: 1

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)