Jogadores do Real Madrid não irão para cerimônia do The Best

O prêmio FIFA The Best, acontece na noite desta segunda-feira (27), em Paris. Um dos finalistas ao prêmio de ‘Melhor Jogador do Mundo’ é o astro do Real Madrid, Karim Benzema, enquanto o técnico do time, Carlo Ancelotti, concorre como ‘Melhor Treinador’. No entanto, as indicações não parecem ter sido suficientes para fazer os jogadores e o técnico do time espanhol comparecerem à cerimônia.

Nem os indicados e nem outros jogadores do clube foram liberados para o evento, o Real alegou que o motivo seria o calendário intenso da equipe que joga na próxima quinta-feira (2), contra o Barcelona, no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. O time será representado pelo ex-jogador e atual diretor de relações internacionais, Emílio Butragueño.

VEJA MAIS

No entanto, segundo a imprensa espanhola, o real motivo da ausência de Benzema e Ancelotti na premiação, seria a falta de premiações individuais e o fato de Vinicius Jr. não ter sido indicado na categoria ‘Seleção do Ano’. Quando a lista de indicados foi divulgada, o técnico italiano até mesmo criticou a ausência do atacante brasileiro.

“Não sei sobre a lista, mas o Vini não estar aí é estranho. É um erro, na minha opinião. Essa lista não deu certo”, disse Ancelotti.

A falta de indicações para Vini Jr. teria sido uma grande surpresa, porque junto de Benzema, o atacante é destaque do Real Madrid durante a boa fase que o time vive, sendo autor do gol do título da Liga dos Campeões. Além de ter sido eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes, após marcar um gol na final, quando o time espanhol foi campeão.

Os prêmios disputados no The Best serão: