Capa de jornal espanhol minimiza caso de racismo contra Vinicius Junior e revolta brasileiros

A capa do jornal espanhol Superdeporte, da cidade de Valência, causou repercussão entre os brasileiros nesta segunda-feira (22). A publicação destacou o estádio Mestalla, casa do clube Valencia, onde o atacante Vinicius Junior foi vítima de racismo enquanto atuava pelo Real Madrid no domingo (21). O jornal tratou o incidente como um caso "isolado" e ainda pediu para o brasileiro "não provocar".

A manchete estampada na capa diz: "Mestalla é de primeira". Em seguida, a matéria relata a expulsão do jogador brasileiro após acertar o rosto de Hugo Duro - a ação ocorreu após o episódio de racismo - e menciona que o atacante "se revoltou" contra um jornalista do Superdeporte.

Capa diz para o técnico Ancelotti 'não mentir' e para Vinícius Jr 'não provocar', além de dizer que ato racista foi 'caso isolado' (Reprodução/Superdeportes)

A "revolta" mencionada pelo jornal ocorreu quando o repórter questionou se o jogador iria se desculpar por ter provocado o Valência ao fazer um gesto com a mão em referência à segunda divisão, ao sair de campo. Vinicius Junior reagiu perguntando se o jornalista era "tonto".

A capa ainda descreve o caso de racismo como "isolado", o que não condiz com a realidade. Além de grande parte do estádio entoar um grito de "mono" (macaco) contra o jogador, Vinicius Junior já foi alvo de pelo menos dez casos de ataques racistas durante partidas da La Liga.

O jornal espanhol também fez dois "pedidos": para que Vinicius Junior "não provoque", referindo-se ao gesto mencionado anteriormente, e para que Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, "não minta". O treinador italiano fez uma declaração contundente após a partida, criticando a falta de ações efetivas por parte da La Liga.

A capa do Superdeporte gerou críticas por parte dos brasileiros. Desde então, o jogador tem recebido apoio de diversas pessoas, inclusive fora do mundo do futebol. O presidente Lula solidarizou-se com Vinicius Junior e pediu medidas a serem tomadas pelos responsáveis.

Brasileiros vão às redes sociais repudiar a capa do periódico de Valência