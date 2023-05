Real Madrid aciona Procuradoria-Geral por crime de ódio e discriminação contra Vini Junior

O Real Madrid, clube em que joga o atacante brasileiro Vinícius Junior, que mais uma vez foi vítima de racismo durante jogo do Campeonato Espanhol, se manifestou sobre a situação. O clube informou que acionou a Procuradoria-Geral do Estado alegando que o que o jogador sofreu foi “crime de ódio e discriminação”.

Ontem Vinícius Junior durante a partida contra o Valencia, acusou que torcedores estavam o chamando de “macaco”, durante a segunda etapa do jogo. A partida ficou paralisada por alguns minutos, porém, na reta final do jogo, Vini Junior foi expulso, em confusão com o goleiro do Valencia.

Pronunciamento do Real Madrid

"O Real Madrid CF manifesta a sua mais forte repulsa e condena os acontecimentos ocorridos ontem contra o nosso jogador Vinícius Junior.

Esses fatos constituem um ataque direto ao modelo de convivência de nosso Estado social e democrático de direito.

O Real Madrid considera que tais ataques também constituem um crime de ódio, razão pela qual apresentou a denúncia correspondente à Procuradoria-Geral do Estado, especificamente à Procuradoria contra crimes de ódio e discriminação, para que os fatos sejam investigados e apuradas as responsabilidades.

O artigo 124 da Constituição espanhola estabelece as funções do Ministério Público para promover a ação da justiça em defesa da legalidade e dos direitos dos cidadãos e do interesse público.

Por este motivo, e dada a gravidade dos factos ocorridos, o Real Madrid recorreu à Procuradoria Geral do Estado, sem prejuízo do seu carácter privado no processo que está a ser instaurado", disse o Real Madrid em nota.

Vini Junior

Vinícius Junior lamentou a situação vivenciada mais uma vez durante partida da LaLiga e fez um pronunciamento nas redes sociais, com duas postagens; uma delas citando e ironizando a LaLiga e a outra combatendo o racismo, afirmando que vai lutar até o fim, mesmo que seja longe da Espanha.

Liga

Já a LaLiga divulgou uma nota, declarando que seguir investigando os incidentes que ocorreram no Estádio Mestalla, do Valencia. As imagens do estádio também foram solicitadas e, caso necessário, irá tomar as medidas necessárias.

Os donos da casa

O Valencia, mandante do jogo, também fez um pronunciamento. O clube afirmou que condena qualquer tipo de insulto e ataque no futebol e lamentou o ocorrido no jogo diante do Real Madrid, mas classificou a situação como “caso isolado”, mas que irá investigar o caso e condenou qualquer tipo de ofensa.