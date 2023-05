Jogadores, entidades e autoridades apoiam Vinícius Júnior, vítima de racismo no Campeonato Espanhol

Vinicius Junior recebeu apoio de várias entidades, jogadores e autoridades nas redes sociais após ter sido alvo de um ato racista durante o confronto entre Valencia e Real Madrid, válido pelo Campeonato Espanhol.

Vinícius Júnior é vítima de racismo na Espanha (Divulgação/ Espn)

Durante a partida ocorrida neste domingo no estádio Mestalla, o atacante foi alvo de insultos racistas, sendo desrespeitosamente chamado de "macaco" por parte da torcida presente. A situação atingiu um ponto crítico nos acréscimos do jogo, quando Vinicius foi expulso, demonstrando sua indignação diante do ocorrido por meio de um texto compartilhado em suas redes sociais. O jogador chegou até mesmo a mencionar a possibilidade de deixar o Real Madrid, deixando aberta essa eventualidade.