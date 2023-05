Caso Vini Jr.: Itamaraty vai chamar embaixadora da Espanha para explicações após ataques racistas

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) vai chamar a embaixadora da Espanha no Brasil, Mar Fernández-Palacios, para explicações sobre os novos ataques racistas sofrido pelo jogador brasileiro Vinícius Junior, do Real Madrid. A informação foi divulgada pela jornalista e apresentadora da GloboNews Andréia Sadi, nesta segunda-feira (22).

De acordo com o Itamaraty, o objetivo é transmitir a posição de repúdio e cobrança do governo brasileiro em relação ao caso. Vinícius Junior tem sido vítima de ataques racistas durante jogos do campeonato espanhol. O mais recente caso de racismo foi registrado neste domingo (21), na disputa entre Valencia e Real Madrid pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida chegou a ser interrompida no segundo tempo após parte da torcida presente no estádio Mestalla chamar o brasileiro de "macaco".

"É importante que a Fifa e a liga espanhola tomem sérias providências, porque nós não podemos permitir que o fascismo e o racismo tomem conta dos estádios de futebol", dieclarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).