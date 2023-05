'Vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui', desabafa Vinicius Junior nas redes

Aliada para a saúde

Estudo canadense mostra que a vitamina K pode auxiliar na prevenção do diabetes tipo 2, além de doenças cardíacas.



Prioridade no embarque

Empresas aéreas que operam no Brasil estão cobrando nova taxa para garantir que a bagagem não será despachada.

(J.Bosco)

"Vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui.”

Vinicius Junior, que desabafou nas redes sociais após ser vítima de racismo durante o jogo do Valencia contra o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol. Ele foi chamado de “macaco” por parte da torcida presente no estádio Mestalla, ontem, e ainda foi expulso nos acréscimos da partida.

PETRÓLEO

DISCUSSÃO

As discussões sobre a possível exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, em águas profundas dos estados do Amapá e Pará, tiveram a temperatura elevada após a decisão negativa do pedido de licença ambiental da Petrobras pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Além das reações políticas, autoridades de diversas áreas ligadas à pesquisa e ao ramo petroleiro são unânimes em avaliar que a decisão foi emitida de forma precipitada, enquanto os próprios técnicos do Ibama ainda divergiam internamente sobre se exigiram da Petrobras previamente uma Avaliação Pré-Operacional (APO), um procedimento que simularia as respostas da empresa diante de uma possível emergência ambiental na região, como, por exemplo, um vazamento.



CANETADA



Fonte especializada ouvida pela coluna garante que emitir a decisão como uma sentença final, no momento em que a Petrobras já havia sinalizado estar com todos os recursos operacionais e pessoais mobilizados para atender a exigência do Ibama, “foi uma verdadeira canetada que compromete um planejamento técnico de alto nível para um real desenvolvimento sustentável da Amazônia”.



BACIAS



Também ouvido com exclusividade, o engenheiro Márcio Félix, que já foi secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia e atualmente preside a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás (ABPIP), avaliou que a argumentação utilizada pelo Ibama, que é de não conceder a licença ambiental para bacias que não tenham uma atividade exploratória, e que só poderia conceder a licença após a realização de uma Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS), implica também dizer que várias outras bacias brasileiras, sob jurisdição federal, ficarão por anos e anos sem atividade de perfuração de poços pelo mesmo motivo.



CRISE



Ele afirma que está acompanhando a situação tanto na Amazônia quanto nas demais áreas com o mesmo potencial. “Em outras palavras, não é só a bacia da foz do Amazonas, mas diversas outras como as do Acre, Pará-Maranhão, Barreirinha, Pernambuco-Paraíba, Jacuípe (e outras bacias marítimas da Bahia) e também em Pelotas, no Rio Grande do Sul”, afirma Félix, avaliando ainda que deixar de considerar todo esse potencial de riquezas é uma decisão delicada, diante do fato de que o mundo vive uma crise energética, como ocorre agora com o continente europeu, especialmente no atual cenário de guerra.

GOELDI

REPASSES

Já deve entrar nos próximos dias, na conta do Museu Paraense Emílio Goeldi, a primeira parte dos recursos acertados com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em audiência pública realizada no último dia 10. A primeira parcela será de R$ 2 milhões, e já tem destino certo. Fontes da diretoria garantem que algumas prioridades já estão listadas para esse primeiro repasse, como as reformas dos viveiros, que levarão metade do dinheiro. Juntos, os viveiros da onça, das ariranhas, dos macacos e do pirarucu estão orçados em R$ 1,1 milhão. A outra parte vai para a reforma do Espaço Raízes, orçado em R$ 500 mil, e ainda para a reforma da ponte do viveiro das aves brejeiras (R$ 175 mil) e revitalização do muro, grades e portões do Parque Zoobotânico (R$ 240 mil).



ACORDO



O repasse é fruto de acordo firmado em audiência pública requerida pelo deputado federal Raimundo Santos (PSD), que também tratou pessoalmente sobre a situação do museu com a ministra Luciana Santos, da pasta da Ciência, Tecnologia e Inovação. A chegada do dinheiro dá um fôlego aos cofres do Museu, que já está em processo de contratação, com recursos próprios, de obras em iguais proporções de valores, como a construção de um refeitório no campus de pesquisa, orçado em R$ 2 milhões, e ainda a reforma do prédio da diretoria (R$ 400 mil) e a substituição das calçadas internas, no valor de R$ 350 mil.

LEITE

CAMPANHA



A nova campanha de doação de leite do Ministério da Saúde tem meta de ampliar as doações para atender pelo menos 60% da demanda por leite humano no país, o equivalente a uma coleta total de 245,7 mil litros, número superior ao do ano passado, quando a coleta arrecadou 234 mil litros, que beneficiaram 222 mil recém-nascidos. A expectativa também é grande sobre o Pará, que ano a ano tem contribuído sozinho, em média, com 20% da arrecadação nacional.

Em Poucas Linhas

► Pelo andar da carruagem por Salinópolis, tem muito estrangeiro de olho nas riquezas do Pará. Os últimos pousaram diretamente da Arábia Saudita na cidade do nordeste paraense, em duas ocasiões bem recentes, no mês passado e na semana passada. Fonte da coluna que tem ligações com Salinópolis disse que a comitiva incluiu seguranças contratados em São Paulo, dois executivos e dois helicópteros que decolaram de Belém para o Atalaia, a principal praia de Salinas. O grupo se hospedou numa das melhores mansões do balneário, com diárias de R$ 8 mil, por seis dias na primeira visita, e por quase uma semana na segunda. Os visitantes despertam a curiosidade dos moradores, que arriscam desvendar o mistério das arábias, mas é possível que as visitas também estejam ligadas à possibilidade do petróleo na foz do Amazonas, com as oportunidades de agirem na longa cadeia de serviços especializados da indústria petroleira. De certeza, por enquanto, é que um chef local, contratado para cozinhar, disse que os integrantes da comitiva “gostaram muito do filhote, da pescada amarela e dos sorvetes regionais”. A conferir.

► O projeto-piloto “Ver-o-Cuidado”, que está implantando em Belém o Sistema Municipal de Cuidados, será apresentado hoje, em Brasília, durante o lançamento do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) para a elaboração da Política Nacional de Cuidados, do governo federal. A apresentação será realizada por Sandra Valente, diretora-geral da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), que executará o projeto em Belém, em parceria com a ONU Mulheres e com recursos da Open Society Foundations.



► A Igreja Católica celebra hoje Santa Rita de Cássia, uma das santas mais populares entre os católicos, conhecida como a Santa dos Impossíveis, advogada dos casos desesperados.