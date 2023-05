Dublador reproduz diálogo do momento em que Vini Jr confronta torcedor autor de insultos racistas

O episódio de racismo contra o atacante brasileiro Vinicius Jr, durante a partida entre Real Madrid e Valencia no último domingo (21), tem ganhado o mundo e gerado uma corrente de apoio para o jogador, principalmente entre fãs brasileiros. Em um vídeo que está viralizando nas redes sociais, o ator e dublador profissional Gabriel Machado, fez uma leitura labial e mostrou os diálogos que aconteceram dentro do gramado no momento em que o jogador confronta um torcedor que proferia insultos racistas.



No vídeo, que tem um pouco mais de dois minutos, Gustavo reproduz as falas de Vini Jr. no momento em que ele vai aos torcedores do Valencia e acusa um deles de chamá-lo de “mono” (macaco). O dublador também faz leitura labial dos jogadores do Valencia pedindo calma ao brasileiro, depois o momento em que o goleiro adversário parte para cima do atacante.



Desdobramentos

Após a partida, Vini Jr. fez duas postagens nas redes sociais lamentando o ocorrido, uma ironizando a atuação da LaLiga em casos de racismo, e outra declarando que vai lutar até o fim, mesmo que longe da Espanha.

Em reação às postagens, o presidente da LaLiga, Javier Tebas, respondeu o brasileiro dizendo que “nem a Espanha, nem a LaLiga são racistas”, e ainda acusou Vini Jr. de não colaborar com o fim dos episódios no futebol espanhol após não comparecer à reuniões para discutir os ataques racistas que ele já havia sofrido. De nove casos denunciados pela LaLiga, oito foram com o brasileiro.

Diversos jogadores e entidades pelo mundo inteiro declararam solidariedade ao jogador brasileiro. Autoridades do governo brasileiro também declararam que estão tomando providências sobre o caso, o Ministério das Relações Exteriores já declarou que vai chamar a embaixadora da Espanha no Brasil, Mar Fernández-Palacios, para dar explicações sobre o caso.

"É importante que a Fifa e a liga espanhola tomem sérias providências, porque nós não podemos permitir que o fascismo e o racismo tomem conta dos estádios de futebol", disse o presidente Lula sobre o caso, em entrevista.