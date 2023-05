Valência x Real Madrid: torcida fez insultos racistas a Vinicius Jr antes do jogo começar; vídeo

Os insultos racistas direcionados ao jogador Vinicius Junior, do Real Madrid, pela torcida do Valencia não se limitaram apenas ao momento da partida, disputada no último domingo (21). Desde a chegada do ônibus da equipe de Madrid ao estádio Mestalla, os torcedores já entoavam cânticos ofensivos chamando o craque brasileiro de "macaco".

Um grupo de torcedores do Valencia foi flagrado pela emissora espanhola DAZN cantando: "É um macaco, Vinicius é um macaco". Além disso, outros xingamentos como "p*to negro", "filho da p*ta", "cachorro", "p*to macaco", "macaco" e "burro" foram direcionados ao atacante. Assista:

Durante a partida, os insultos racistas persistiram, levando Vinicius Jr a denunciar o episódio ao árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea. O jogo chegou a ser interrompido por oito minutos. O sistema de som do estádio Mestalla repreendeu os torcedores, mas os coros de "macaco" continuaram ecoando nas arquibancadas, sem que medidas drásticas fossem tomadas.

Diante desse cenário, Vinicius Jr, visivelmente irritado, envolveu-se em uma discussão com os jogadores do Valência após a retomada da partida. O atacante chegou a ser vítima de um 'mata-leão' por parte de um adversário, mas, surpreendentemente, apenas o craque brasileiro foi expulso. Ao deixar o campo, Vinicius Jr aplaudiu ironicamente e fez o gesto do número 2 com as mãos, em referência à luta do Valência contra o rebaixamento.

Após o episódio, diversas autoridades, nacionais e mundiais, soltaram pronunciamentos sobre o caso. Vinícius Jr já sofreu mais de dez ataques racistas na La Liga, o Campeonato Espanhol. O presidente do Real Madrid, Florentino Perez, prometeu atitudes mais enérgicas para mitigar com o racismo no futebol espanhol.