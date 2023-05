'Nem Espanha nem LaLiga são racistas', diz Javier Tebas após ataques racistas contra Vini Jr

O presidente da La Liga, Javier Tebas, rebateu os comentários de Vini Jr. pela segunda vez no Twitter após o jogador brasileiro criticar o posicionamento da competição diante dos frequentes ataques racistas da torcida. No último domingo (21), o atacante do Real Madrid novamente sofreu insultos racistas dos torcedores do Valência, antes e durante a partida válida pelo Campeonato Espanhol.

“Nem Espanha, nem La Liga são racistas. É muito injusto dizer isto. Denunciamos e combatemos o racismo com toda rigidez dentro das nossas competências. Nesta temporada foram denunciados nove casos de insultos racistas [oito deles por insultos contra Vini Jr]. Sempre identificamos os infratores e levamos a denúncia aos órgãos legisladores. Não importa que sejam poucos, eles são implacáveis", respondeu o presidente da La Liga.

No Twitter, esta é a segunda publicação de Tebas para Vini Jr. após os ataques do jogo de ontem. A primeira foi feita em resposta ao tweet no qual o jogador brasileiro diz que "o racismo é o normal na La Liga" e que "a competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam".

O presidente do Campeonato Espanhol afirmou que o atacante não compreende as ações e até onde a La Liga pode atuar no combate ao racismo no futebol. Além disso, Tebas disse que Vini Jr não compareceu às duas reuniões solicitadas por ele para tratar das ofensas direcionadas ao brasileiro.

"Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da La Liga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa. Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove", respondeu Vini Jr.