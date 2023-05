Vinicius Junior responde à pergunta de repórter após caso de racismo: 'você é burro?'

Após ter sido vítima de mais um caso de racismo na LaLiga neste domingo (21), Vini Jr. não se conteve ao ser questionado se pediria desculpas à torcida do Valencia por ter respondido aos insultos recebidos na partida entre Real Madrid e Valencia.

No momento, o atacante estava distribuindo autógrafos aos torcedores, até um jornalista questionar sobre a resposta dada por Vinícius Júnior em referência ao rebaixamento do Valencia. “Vai pedir perdão pelo gesto?”, indaga o repórter. Em seguida, Vini Jr. reage: “Quê? Você é burro? Você é burro?”, responde indignado.

O repórter ainda insistiu na pergunta, questionando se o atacante teria ouvido as manifestações racistas. Vini Jr. apenas sorriu, não respondeu e continuou dando autógrafos, até se encaminhar ao ônibus do Real Madrid, que deixava o Estádio Mestalla.

O jogo entre Real Madrid X Valencia pelo Campeonato Espanhol foi marcado por ofensas racistas da torcida do Valencia direcionadas a Vini Jr. Na partida, o jogador foi chamado de ‘Macaco’ inúmeras vezes até que no segundo tempo, discutiu com os torcedores. Em resposta às ofensas, o brasileiro fez o número 2 com os dedos, se referindo ao rebaixamento do Valência na segunda divisão.

A Liga Espanhola já havia registrado até o fim de março oito reclamações na Justiça por casos de racismo contra Vinícius Júnior. Em medida, a liga criou em fevereiro uma comissão para lidar especialmente com casos relacionados ao atacante.

Nesta segunda-feira (22), o Real Madrid publicou uma nota informando a formalização de denúncia junto a Procuradoria Geral do Estado contra crimes de racismo cometidos contra o jogador na partida pela LaLiga.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)