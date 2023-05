Vinícius Júnior sobre racismo em estádios espanhóis: 'Não são casos isolados'; vídeo

O atacante brasileiro do Real Madrid Vinícius Júnior usou as redes sociais para publicar um vídeo que compila vários atos racistas contra o atleta. Vinícius reforçou que "não são casos isolados" e que "as provas estão aí, no vídeo".

VEJA MAIS

"O que falta para criminalizarem essas pessoas? E punirem esportivamente os clubes? Por que os patrocinadores não cobram a La Liga? As televisões não se incomodam de transmitir essa barbárie a cada fim de semana?", disse Vini.

Confira o vídeo publicado por Vini Jr.