Empresário propõe retorno de Cristiano Ronaldo à Europa em parceria com o Bayern de Munique

A possibilidade de Cristiano Ronaldo voltar aos grandes palcos do futebol europeu, apenas alguns meses depois de rescindir contrato com o Manchester United para se juntar ao Al Nassr, da Arábia Saudita, está em pauta no próximo mercado de transferências.

Markus Schon, empresário do jogador, revelou em entrevista ao jornal alemão Abendzeitung nesta sexta-feira que enviou um e-mail ao diretor-executivo do Bayern de Munique, Oliver Kahn, propondo uma operação conjunta para contratar o internacional português.

"Seria possível que nos comprometêssemos a pagar a taxa de transferência ou empréstimo por um valor básico a ser acordado, se a nossa empresa for claramente vista como facilitadora da transferência", afirmou.

"No caso de uma transferência definitiva, poderíamos negociar uma divisão das receitas provenientes da venda de camisolas, de forma a limitar o nosso risco financeiro", completou, lamentando que ainda não tenha recebido uma resposta até o momento.

Vale ressaltar que Cristiano Ronaldo tem sido alvo de especulações sobre seu futuro desde sua passagem para o Al Nassr. O retorno do craque português aos holofotes do futebol europeu certamente geraria grande interesse entre os fãs e a mídia esportiva. Agora resta aguardar se o Bayern de Munique manifestará interesse em uma possível parceria para trazer Ronaldo de volta à Europa.