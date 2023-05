Cristiano Ronaldo quer deixar Al-Nassr e voltar a morar em Madrid, afirma jornal

Cristiano Ronaldo pode estar planejando deixar o Al Nassr, time da Arábia Saudita, antes do término de seu contrato, que está previsto para 2025. De acordo com o jornal "El Nacional", o jogador está enfrentando dificuldades para se adaptar ao país e ao idioma.

O periódico afirma que Ronaldo está com saudades de Madri, cidade onde viveu por anos, e que teria tentado retornar ao Real Madrid - e até mesmo ao rival, Atlético - na metade do ano passado, mas sem sucesso. Na época, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, teria oferecido a Ronaldo um cargo como embaixador do clube.

Cristiano Ronaldo ingressou no Al Nassr em janeiro deste ano, depois de ter seu contrato com o Manchester United rescindido.