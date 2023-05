FIFA 23 tem Romarinho, Talisca e Cristiano Ronaldo na seleção da Liga Saudita

No último domingo (14), a EA Sports divulgou o TOTS com a seleção desta temporada da Liga Saudita, no Ultimate Team no FIFA 23.

Na lista, apenas oito jogadores foram escolhidos, e, entre eles estão os brasileiros Romarinho, Anderson Talisca, Marcelo Grohe e o português Cristiano Ronaldo. Confira a seleção:

VEJA MAIS

TOTS da Liga Saudita 2023

GOL: Marcelo Grohe (Al-Ittihad) - 88

ZAG: Hegazi (Al-Ittihad) - 88

ZAG: Tombakti (Al–Shabab) - 89

MD: Fouzair (Al-Raed) - 89

MC: Talisca (Al-Nassr) - 93

ATA: Ighalo (Al-Hilal) - 90

ATA: Romarinho (Al-Ittihad) - 91

ATA: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) - 96

Entre os craques da lista, Cristiano Ronaldo é o destaque da temporada. O português foi contratado pelo Al-Nassr e chegou ao time no final de dezembro do ano passado. Com pouco tempo, CR7 já coleciona 16 gols em 22 jogos pelo clube saudita.

Sendo o principal nome do clube, a versão TOTS do camisa 7 tem atributos de chute (98), velocidade (94) e drible (94). Já o brasileiro Anderson Talisca, também do Al-Nassr, está empatado com Cristiano Ronaldo. Desde 2021 no clube, Talisca já marcou 56 gols pela equipe, sendo 16 na temporada atual e possui número de habilidades próximo ao de CR7.

O atacante Romarinho, do Al-Ittihad, completa o ataque do TOTS da SPL (Seleção da Temporada da Arábia Saudita) com 10 gols em 24 jogos dessa temporada. Grohe, também no Al-Ittihad, fica logo atrás com 16 partidas sem sofrer gols na temporada.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)