Cristiano Ronaldo empurra funcionário do Al Khaleej, time rival, que tentava tirar foto com ele

Na última segunda-feira (8), após o empate do Al-Nassr por 1 x 1 com o Al Khaleej, o jogador Cristiano Ronaldo se tornou alvo de críticas nas redes sociais. Ainda em campo, o português cumprimentou e chegou a dar sua camisa para Fábio Martins, atacante do time rival, mas ficou incomodado e empurrou um dos funcionários do time comandado por Pedro Emanuel.

Após a partida, CR7 foi rodeado por jogadores e membros da comissão técnica do Al-Khaleej e, enquanto caminhava para sair do gramado, empurrou um dos profissionais, que o seguiu e tentava fazer uma selfie ao lado dele. Veja:

Nas redes sociais, alguns fãs de futebol saíram em defesa do atacante e explicaram que Cristiano Ronaldo agiu desta forma por estar irritado com o placar do jogo, que deixou o Al-Nassr ainda mais distante da liderança do Campeonato Árabe.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)