Piastri se aproxima de recorde histórico de Senna pela McLaren na Fórmula 1; saiba qual

O australiano Oscar Piastri vive um grande momento na Fórmula 1. Ao vencer o Grande Prêmio de Miami no último domingo (4), o piloto da McLaren alcançou sua terceira vitória consecutiva na temporada 2025 e está a um passo de igualar um recorde de Ayrton Senna pela equipe.

Antes de Miami, Piastri já havia subido ao lugar mais alto do pódio nos GPs da Arábia Saudita e do Bahrein. Além disso, também venceu o GP da China, consolidando uma sequência impressionante neste início de temporada. Com 131 pontos acumulados, ele lidera o Mundial de Pilotos, à frente do companheiro de equipe, Lando Norris, que tem 115. Max Verstappen, da Red Bull, aparece em terceiro com 99 pontos

A marca que pode ser alcançada por Piastri é a de quatro vitórias consecutivas pela McLaren, algo que Senna realizou em duas temporadas distintas: 1988 e 1991. Em 1988, o tricampeão venceu na Grã-Bretanha, Alemanha, Hungria e Bélgica. Já em 1991, triunfou nos EUA, Brasil, San Marino e Mônaco.

Além de Senna, apenas outros três pilotos conseguiram três vitórias consecutivas pela McLaren. Senna, inclusive, já havia feito isso em 1989, ao vencer em San Marino, Mônaco e México.

Agora, Oscar Piastri pode igualar o feito no próximo dia 18 de maio, quando será disputado o Grande Prêmio da Emília-Romagna, em Ímola, circuito italiano que guarda grande significado para os fãs de Fórmula 1, especialmente os brasileiros, já que foi ali que Senna sofreu o acidente fatal em 1994.