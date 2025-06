MC Poze do Rodo é recebido por multidão após 5 dias preso no Rio de Janeiro; saiba mais

Preso desde a última quinta-feira (29/05), acusado de manter vínculos com membros da cúpula do Comando Vermelho, uma das principais facções criminosas do país, MC Poze do Rodo foi solto na tarde desta terça (03). Após o pedido de habeas corpus ser assinado pelo desembargador Peterson Barroso, que revogou a prisão temporária decretada contra o artista, o MC foi recebido por sua esposa, Vivi Noronha, seu amigo Oruam e uma multidão de fãs que aguardavam em frente ao presídio Bangu 3, no Rio de Janeiro.

O desembargador responsável pela decisão de libertar o cantor do presídio, alegou que a prisão é injustificável, tendo em vista o contexto atual das investigações. Além disso, argumentou que o foco das operações devem ser nas lideranças da organização criminosa, e não em figuras que representam a periferia.

Em entrevista, Poze do Rodo afirmou que seus filhos choram ao ver a polícia devido ao trauma causado na última semana. “Meus pequenos têm trauma de polícia. Se meus filhos ver a polícia, meus filhos choram. Meus filhos tá com trauma de vocês. Vocês não param de vir aqui em casa”, afirmou o cantor.

