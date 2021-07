Influencer de 23 anos morre após cirurgia para reduzir suor

Depois de se submeter a uma cirurgia para reduzir suor excessivo nas axilas, a mexicana Odalis Santos Mena, influenciadora fitness no Instagram e competidora de fisiculturismo, não resistiu e morreu, aos 23 anos. As informações são do UOL e The Sun.

A jovem chegou a fazer uma publicidade do procedimento, chamado MiraDry, afirmando que era uma intervenção "simples e segura". Odalis teria sido convidada pela clínica SkinPiel, em Guadalajara (México), para realizar o tratamento.

Supostamente, o procedimento funcionaria combatendo excesso de transpiração nas axilas, usando energia térmica para remover glândulas sudoríparas. Isso diminuiria o odor e reduziria até o crescimento de pelos no local.

Porém, quando a jovem recebeu a anestesia geral, sofreu uma parada cardíaca e morreu logo depois. A equipe médica não foi capaz de ressuscitá-la.

Há relatos de que houve negligência por parte da equipe médica. Isso porque a anestesia que a influencer recebeu teria sido administrada por um funcionário da clínica que não tinha formação como anestesista.

De acordo com médicos legistas, a possível causa da morte da Odalis foi a combinação do sedativo e um medicamento esteroide que ela tomava. A clínica informou que não foi notificada que a paciente fazia uso da substância antes da cirurgia.