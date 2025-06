Homem é preso suspeito de estuprar criança em shopping em BH

Neste sábado (7), a Polícia Militar prendeu um homem de 59 anos suspeito de passar as partes íntimas em um menino de quatro anos, no Shopping Boulevard, bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte. A mãe da criança acionou os policiais.

A mãe afastou o homem e o questionou sobre a conduta. Ela informou à polícia que o suspeito se aproximou atrás do menino e o pressionou contra o balcão de um restaurante da praça de alimentação, no terceiro andar do shopping.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o menino confirmou para a mãe que sentiu o órgão genital do homem.

O homem foi encontrado pelos policiais na área do cinema do shopping. Ele negou o crime, disse à polícia que notou a presença da mulher no local com os dois filhos e que não houve contato físico entre eles.

O suspeito garantiu que apenas esticou o braço para tentar alcançar o sachê de sal sobre os ombros do garoto no balcão. O homem ainda afirmou que foi empurrado e acusado pela mãe. Em seguida, ele teria tentado explicar para ela a situação, mas foi fotografado pela mulher e se afastou.

A mãe foi levada com os filhos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro-Sul, onde foram recebidos pela assistência social. Segundo a polícia, a mãe não quis ir à delegacia, para evitar mais exposição das crianças, mas o boletim de ocorrência foi registrado.

Em nota, o Shopping Boulevard informou: "Imediatamente a equipe de segurança, prestando todo acolhimento e atenção à família" e "reforça ainda que repudia todo tipo de violência e que está à disposição das autoridades para contribuir com as investigações".