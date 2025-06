Carro explode em posto de gasolina enquanto é abastecido no RJ e assusta moradores

Um carro explodiu na madrugada deste sábado (7/6), enquanto era abastecido em um posto de gasolina na praça da Cruz Vermelha, no Centro do Rio de Janeiro. O proprietário do veículo estava ao lado do frentista no momento da explosão.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que os dois homens, próximos à bomba de combustível, são arremessados com a força da explosão. Um motociclista e outro frentista, que estavam na bomba ao lado, conseguiram escapar sem ferimentos.

O impacto assustou moradores da região. As imagens mostram que tanto o carro quanto parte da estrutura do posto ficaram completamente destruídos. Não há confirmação oficial de vítimas, mas testemunhas relatam que um homem que passava pelo local ficou gravemente ferido.

A ocorrência causou interdições parciais em ruas nas proximidades do acidente. A perícia foi acionada e realizou os procedimentos necessários no local.