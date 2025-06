Presidente do STF surpreende e canta com Bell Marques em evento

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, soltou a voz e cantou com o cantor baiano, Bell Marques, ícone do carnaval de Salvador (BA). A cena aconteceu, neste sábado (7), no encerramento do Fórum Esfera Brasil, que reuniu lideranças e autoridades do país para debater o desenvolvimento nacional.

Com bom humor, o ministro cantou e mostrou ser fã de Bell Marques. Em maio passado, Barroso foi visto em um show de Bell em Brasília (DF). Neste sábado, o gesto descontraído do ministro ganhou as redes sociais. Houve gente que aplaudiu o lado humano do magistrado e gente que questionou a informalidade do episódio, por ser o ministro uma figura pública do Judiciário.

O Fórum Esfera Brasil, promovido nos dias 6 e 7 de junho, também teve a presença do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, do ministro das Cidades, Jader Filho, e do presidente da Câmara, Hugo Motta. O evento é conhecido por seu caráter apartidário e por fomentar debates sobre políticas públicas e economia.