Veja quem era a modelo morta e triturada no liquidificador pelo marido

O caso da modelo Kristina Joksimovic, de 38 anos, que foi morta e teve o corpo triturado em um liquidificador pelo marido, Thomas, chocou a web e virou um dos assuntos mais repercutidos do mundo.

Na última quarta-feira (11), o caso teve um novo desdobramento quando o homem teve o pedido de liberdade da custódia negado pelo Tribunal Federal de Lausanne. A investigação concluiu que havia “indícios concretos de doença mental” no caso.

Conforme o inquérito, Kristina, que foi finalista do Miss Suíça em 2008, foi estrangulada antes de morrer e, depois, teve o corpo desmembrado com uma serra tico-tico e uma tesoura de jardim. Ela ainda foi triturada no liquidificador, com partes do corpo sendo transformadas em purê, dissolvidas em uma solução química. O corpo foi encontrado em fevereiro, em Binningen, na Suíça.

Segundo o Daily Mail, Thomas confessou o crime e alegou que teria assassinado a modelo em legítima defesa, após ela atacá-lo com uma faca. Ele ainda disse que desmembrou a esposa por estar “em pânico”.

Um relatório forense apontou que a alegação não era compatível com o crime. Os investigadores destacaram que houve “falta de empatia e frieza após matar sua esposa”, além dos esforços para ocultar o corpo, destacando “traços sádicos e sociopáticos”.

Kristina Joksimovic Kristina Joksimovic participou de diversos concursos de beleza durante os anos 2000 (Reprodução/Internet) Kristina Joksimovic participou de diversos concursos de beleza durante os anos 2000 (Reprodução/Internet) Kristina e o marido Thomas, que cometeu o crime (Reprodução/Internet)

De acordo com o Daily Mail, Kristina Joksimovic participou de diversos concursos de beleza durante os anos 2000. Quando parou de competir, abriu uma agência para prestar consultoria a aspirantes a modelo, enquanto trabalhava em tempo integral em recrutamento de TI.

Em 2017, ela se casou com Thomas. Os dois tinham dois filhos juntos. Segundo pessoas próximas, há meses o relacionamento do casal estaria em crise. Apesar disso, na época que descobriram o crime todos ficaram chocados com a notícia. “Para mim, eles pareciam a família perfeita”, afirmou um amigo do casal.