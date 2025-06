Turistas pagam R$ 1 mil por duas espigas de milho e vendedor é preso

Um vendedor ambulante foi preso na tarde do último domingo (8), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, após aplicar um golpe em um casal de turistas estrangeiros. O ambulante cobrou o equivalente a R$ 1 mil por duas espigas de milho.

De acordo com a Guarda Municipal, os turistas, um casal da República Dominicana, compraram duas espigas e, inicialmente, foram surpreendidos com a cobrança de R$ 300. Após ser questionado, o ambulante baixou o valor para R$ 60, mas alegou que sua máquina de cartão estava com problemas.

VEJA MAIS

Neste momento, um segundo ambulante cedeu outro equipamento para finalizar a venda. No entanto, pouco tempo depois, os turistas perceberam uma cobrança muito acima do combinado: US$ 191 (cerca de R$ 1.060 na cotação atual) debitados do cartão de crédito internacional.

O casal acionou agentes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) da Guarda Municipal, que localizou e prendeu o vendedor. O caso foi encaminhado à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), no Leblon.

A máquina utilizada foi apreendida pela Polícia Civil, que investiga a possibilidade de outros golpes semelhantes cometidos pelo mesmo grupo de ambulantes. Segundo a Prefeitura do Rio, o suspeito responderá pelo crime de estelionato.