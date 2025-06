Astro da NBA é flagrado em jogo da Seleção feminina de vôlei no Maracanãzinho

O astro da NBA Giannis Antetokounmpo marcou presença no Maracanãzinho neste domingo (8), onde assistiu ao confronto entre Brasil e Itália pela Liga das Nações de Vôlei Feminino (VNL).

Mesmo com a derrota da Seleção Brasileira por 3 sets a 0, o jogador grego se mostrou empolgado com a atmosfera do ginásio e aproveitou o momento ao lado do público brasileiro.

Duas vezes eleito MVP (jogador mais valioso) da NBA, Giannis está no Brasil a convite do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Em fevereiro, Paes mencionou o nome do pivô dos Milwaukee Bucks nas redes sociais ao anunciar a construção de uma quadra pública de basquete, afirmando que ela estaria "pronta para receber um jogo All-Star".

Na ocasião, Giannis respondeu à publicação, confirmando que viria ao Brasil. Ele desembarcou no Rio no sábado (7/6) e deve participar da inauguração da quadra nesta segunda-feira (9/6).

Após o evento, o jogador seguirá para São Paulo, onde assistirá ao jogo entre Brasil e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A partida será realizada na próxima terça-feira (10/6), na Neo Química Arena.