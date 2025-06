Equador x Brasil: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (05/06)

Equador x Brasil disputam hoje, quinta-feira (05/06), a 15° rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 20h (horário de Brasília), no Estádio Monumental Antonio Vespucio Liberti, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Equador x Brasil ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, pela Globoplay e pela SporTV, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Equador é o vice-líder das eliminatórias sulamericanas e soma 7 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já a seleção brasileira ocupa a 4° posição e acumula 6 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 20 gols marcados e 16 gols sofridos.

VEJA MAIS

Equador x Brasil: prováveis escalações

Equador: Galíndez; Ordóñez, Pacho, Hincapié e Estupiñán; Moisés Caicedo, Vite e Alan Franco; Castillo (Minda), Kendry Paez e Enner Valencia (Kevin Rodríguez). Técnico: Sebastián Beccacece.

Brasil: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro (Danilo) e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson e Estêvão (Andreas Pereira); Vinícius Júnior e Richarlison. Técnico: Carlo Ancelotti.

FICHA TÉCNICA

Equador x Brasil

Eliminatórias da Copa do Mundo - América do Sul

Local: Estádio Monumental Antonio Vespucio Liberti, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 05 de junho de 2025, 20h