Botafogo SP x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/06) pela Série B

Botafogo RP x Coritiba disputam hoje, quinta-feira (05/06), a 11° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 18h (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo SP x Coritiba ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Coritiba é o vice-líder da Série B e acumula 6 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 10 gols marcados e 6 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Já o Botafogo está em 17° lugar e soma 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 10 gols marcados e 16 gols sofridos. Suas últimas partidas lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Botafogo-SP x Coritiba: prováveis escalações

Botafogo: Victor Souza; Jeferson, Ericson, Rafael Milhorim e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Alejo Dramisino e Leandro Maciel; Jonathan Cafu, Matheus Régis e Alexandre Jesus. Técnico: Allan Aal.

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Bruno Melo e Zeca; Machado, Sebastián Gómez e Vini Paulista; Josué, Lucas Ronier e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.

FICHA TÉCNICA

Botafogo (SP) x Coritiba

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Data/Horário: 05 de junho de 2025, 18h