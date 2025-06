Em casa, Águia de Marabá faz seis e goleia o Humaitá-AC na Série D

O Águia de Marabá não tomou conhecimento do Humaitá. Em casa, o Azulão recebeu o Tourão no Zinho de Oliveira, neste sábado (7), em jogo válido pela oitava rodada da Série D, e aplicou uma goleada de 6 a 0.

Os gols da partida foram marcados por Japa, Daniel Machado (três vezes), Fidel, ainda no primeiro tempo, e Edicleber, que fechou o placar e garantiu a goleada para o Azulão.

Com o resultado, a equipe marabaense somou mais três pontos importantes na competição e chegou à vice-liderança provisória do Grupo A, com 15 pontos. O líder é o Manauara-AM, que tem 18. Mesmo se for superado até o final da rodada, o time paraense se garantiu no G-4.

Com isso, o Águia inicia bem o segundo turno do campeonato, em busca da classificação para a próxima fase. Após fazer uma campanha ruim no ano passado, nesta temporada o clube de Marabá tem conseguido certa estabilidade e está brigando nas primeiras posições da tabela.

Em oito rodadas, o Azulão já conquistou quatro vitórias, três empates e sofreu apenas uma derrota.

Em contrapartida, o Humaitá está na lanterna do Grupo A, sem pontuar. O time perdeu todas as partidas que disputou até agora na Série D e amarga a oitava colocação da chave.

No Grupo A, além do Águia, o Pará também é representado pela Tuna Luso, que faz boa campanha e divide as primeiras colocações com o Azulão.

O próximo compromisso do Águia de Marabá na Série D será contra o Trem-AP, fora de casa. A partida está marcada para o próximo sábado (14), às 16h, no estádio Zerão, em Macapá, no Amapá.