Águia e Tuna encerram primeiro turno da Série D no G4 e superam desempenho de 2024

Após sete rodadas do primeiro turno da Série D do Campeonato Brasileiro, Tuna Luso e Águia de Marabá vivem um cenário positivo. Ambas as equipes estão na zona de classificação do Grupo A1: a Lusa ocupa a vice-liderança, com 14 pontos, enquanto o Azulão está na quarta colocação, com 12 pontos. O desempenho é superior ao registrado pelos times paraenses na mesma competição em 2024.

No ano passado, após sete partidas disputadas, o Águia de Marabá amargava a lanterna do Grupo A2, na 8ª posição, com apenas 4 pontos conquistados. A campanha registrava uma vitória, um empate e quatro derrotas, deixando o time distante do G4. Em 2025, a evolução é evidente: ao fim do primeiro turno, o Águia soma 11 pontos (3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas), figurando entre os quatro primeiros colocados.

A Tuna Luso, por sua vez, sequer disputou a Série D em 2024. O clube foi eliminado na seletiva estadual, perdendo nos pênaltis para o Maranhão por 5 a 4, em partida que definiria a última vaga para a competição nacional. Naquele ano, a Águia Guerreira disputou apenas o Campeonato Paraense.

Diante desse retrospecto, é possível afirmar que Tuna e Águia demonstram uma melhora significativa em 2025. Os dois clubes iniciaram a Série D de forma mais consistente, conquistando mais pontos e se posicionando entre os favoritos à classificação. No entanto, é importante destacar que um bom começo não garante vaga na próxima fase.

A segunda metade da fase de grupos será decisiva para as equipes paraenses confirmarem a evolução e transformarem o início promissor em avanço real às etapas eliminatórias da competição. Pelo returno do Grupo A1, Águia e Tuna repetem os confrontos da rodada anterior, com inversão dos mandos de campo. O Azulão recebe o Humaitá, enquanto a Tuna visita o GAS-RR. Ambas as partidas serão realizadas no sábado, dia 7.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)