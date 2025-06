Que salto o Papão precisa dar para se salvar?

Nas 10 primeiras rodadas, o Paysandu teve apenas 13,3% de aproveitamento, com quatro dos 30 pontos disputados. Nas 28 que restam, precisa elevar seu rendimento para 50%. Com 42 dos 84 pontos que ainda vai disputar, chegaria a 46 pontos e estaria livre do rebaixamento. É possível?

Enxergando de outra forma, o Papão está cinco pontos abaixo do 16º colocado. O drama não está nos números, mas na performance. O time está muito mal física, técnica, tática e emocionalmente. O que dá esperança de reabilitação é o nível de compromisso dos atletas. Mas nada dispensa o salto — primeiro no nível das contratações e, em consequência, na tabela de classificação. Outro grande embaraço são as muitas lesões, resultado do avançado desgaste físico dos que seguem jogando. Quintana, Maurício Antônio, Matheus Nogueira e Kevyn são os lesionados mais recentes, e André Lima está suspenso.

Números dão alerta à defesa do Leão

Na 7ª rodada, o Remo era o time menos vazado da Série B, com apenas quatro gols sofridos. Nas três últimas rodadas, levou outros quatro, e o goleiro Marcelo Rangel teve muito trabalho. Coincidência ou não, essa mudança nos números ocorreu após a lesão de Jaderson, que sempre foi gigante em campo.

Estatísticas não podem ser ignoradas nas avaliações do futebol. O Remo precisa tomar como alerta o sinal de perda na consistência defensiva. É missão de Daniel Paulista encontrar uma compensação. Vale observar o mérito de Goiás e Coritiba — 1º e 2º colocados, os dois menos vazados do campeonato: seis gols cada.

BAIXINHAS

Marcos Braz foi muito comedido na coletiva de apresentação, medindo cada palavra e sempre preocupado em mostrar-se como uma peça a se encaixar na gestão do Remo. A discrição valeu uma impressão positiva no primeiro contato com a imprensa.

Thiago Heleno, se realmente vier para o Paysandu, deverá ter importância estratégica por sua liderança. Em situações críticas, num time de massa, um líder de larga influência ajuda muito nos redirecionamentos. É o caso também do volante Ronaldo Henrique.

Ronaldo Henrique já treina há uma semana no Papão. Resta saber em que condições está Thiago Heleno para dar breves respostas, visto que ainda não fez nenhum jogo oficial este ano. Nem ele, nem Ronaldo Henrique.

Felipe Vizeu e Ytalo, duas cartadas arrojadas do Remo por gols, custam cerca de R$ 300 mil mensais (os dois) para uma produtividade pífia. Ytalo está vinculado até o fim desta temporada, e Vizeu, até o final de 2026.

Como era previsível, a opção do Paysandu por jogar na Curuzu resultou em arremesso de objetos ao gramado, com registro na súmula do árbitro André Luiz Skettino (Minas Gerais) e provas em vídeo. Está criado o risco de punição do clube pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, com multa e perda de mando de campo.

Thallys e Kadu estão abaixo de Marcelinho e Pedro Costa na lateral direita do Remo. Thallys ainda recupera a forma após longo período em tratamento de grave lesão. Kadu está passando por um programa de fortalecimento muscular.

Seis rodadas da Série B ocorrerão paralelamente ao Mundial de Clubes da FIFA. Nesse período, o Remo receberá Operário e Cuiabá, além do Re-Pa, e visitará Athletico Paranaense, Athletic e Chapecoense. O Paysandu visitará Cuiabá e Avaí, e jogará em Belém contra Botafogo, Remo, Ferroviária e Atlético Goianiense.