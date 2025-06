Paysandu x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/06) pela Série B

Paysandu x Criciúma disputam hoje, segunda-feira (02/06), a 10° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo inicia às 21h (horário de Brasília), no Estádio Leônidas Sodré de Castro, em Belém (PA). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Paysandu x Criciúma ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Papão está na lanterna da Série B, ainda não obteve vitórias e acumula 4 empates, 5 derrotas, 5 gols marcados e 12 gols sofridos.

Já o Criciúma é o vice-lanterna da competição e soma 1 vitória, 3 empates, 5 derrotas, 9 gols marcados e 10 gols sofridos.

Paysandu x Criciúma: prováveis escalações

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Luan Freitas, Quintana e Reverson; Leandro Vilela, Dudu Vieira e Matheus Vargas; Rossi, Borasi e Nicolas (Benítez). Técnico: Luizinho Lopes.

Criciúma: Kauã; Rodrigo, Benevenutto, Castán; Marcinho, Zé Gabriel, Morelli, Gui Lobo e Marcelo Hermes; Diego Gonçalves e Thales. Técnico: Eduardo Baptista

FICHA TÉCNICA

Paysandu x Criciúma

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro, em Belém (PA)

Data/Horário: 02 de junho de 2025, 21h