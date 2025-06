Sertanejo Léo mostra rosto queimado após acidente com chamas durante show; veja fotos

O cantor sertanejo Léo Oliveira, da dupla Léo & Raphael, usou as redes sociais nesta segunda-feira (9) para mostrar como ficou seu rosto após ser queimado por chamas durante um show. O acidente aconteceu no domingo (8), durante uma apresentação na cidade de Pontal, no interior de São Paulo.

Nos stories do Instagram, Léo apareceu com marcas de queimaduras no nariz, bochecha, orelha e região dos olhos. "Queimou aqui tudo", disse o cantor ao mostrar os machucados de perto. "Aqui queimou doído", completou, apontando para o nariz ainda bastante ferido.

As queimaduras foram causadas por um equipamento de pirotecnia que disparou no momento errado. Segundo o artista, os dispositivos haviam sido trocados recentemente e estavam sendo usados pela primeira vez. "Nós trocamos as máquinas de fogo, foi o primeiro show [com elas] e não estavam funcionando. Aí funcionou, na hora que eu menos esperada. O menino [que estava operando] não viu que eu estava lá", contou, em tom descontraído. Veja as fotos das queimaduras:

Sertanejo Léo exibe queimaduras no rosto após acidente com fogo em show. (Reprodução/Instagram)

Apesar da dor e do susto, Léo afirmou que está bem e que foi atendido ainda no local. "Tinha bombeiro lá na festa. Eles ficaram passando uma aguinha, [na verdade] não sei o que eles passaram na [minha] cara. O contratante tinha uma pomada de queimadura no carro e me deu", completou. No Instagram da dupla, foi compartilhado um vídeo do incidente sendo levado na brincadeira. Confira: