Ônibus pega fogo na garagem de empresa no bairro do Tapanã, em Belém

Um ônibus que estava estacionado na garagem da empresa Nova Marambaia, que fica no bairro do Tapanã, em Belém, pegou fogo nesta terça-feira (3/6). As causas do incêndio estão sendo investigadas. Não há relatos de feridos.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados sobre o caso. Em um deles é possível ver fumaça branca saindo da frente do coletivo. Outra gravação já mostra o transporte tomado pelas chamas e alguns homens pegando uma mangueira para tentar controlar o sinistro. “Perda total. Do nada pegou fogo”, diz o cinegrafista amador.

Segundo as autoridades, o episódio ocorreu por volta das 5h30. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém. O espaço segue aberto.