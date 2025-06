Trio suspeito de aplicar ‘Boa noite, Cinderela’ e matar idoso é preso em Parauapebas

Três pessoas suspeitas de envolvimento na morte de um idoso que estava desaparecido em Parauapebas, no sudeste do Pará, foram presas na manhã de segunda-feira (2/6). Conforme as informações da Polícia Civil, a vítima, identificada como Domingos Pereira Rodrigues, foi dopada com a substância conhecida como “Boa Noite, Cinderela” e, depois, executada.

Segundo a equipe da Delegacia de Homicídios da 20ª Seccional Urbana de Parauapebas, Domingos havia desaparecido no dia 27 de maio, em Parauapebas. A vítima havia saído de casa conduzindo um veículo modelo Corolla e não foi mais vista. Após intensas buscas, no dia 30 de maio, o corpo do idoso foi localizado em uma área de mata na zona rural do município, já em avançado estado de decomposição. No dia seguinte, 31 de maio, o veículo da vítima foi encontrado abandonado no bairro Palmares I, também na zona rural.

Investigação

Durante as apurações, a PC chegou até as duas mulheres e o homem suspeitos da morte do idoso. Segundo informações repassadas em coletiva de imprensa pelo delegado Vinícius Cardoso, responsável pela Delegacia de Homicídios de Parauapebas, o caso é tratado como um latrocínio. “O idoso mantinha um relacionamento com uma garota de programa. Durante o encontro, ela deu o ‘boa noite, cinderela’ à vítima, provocando que o idoso dormisse. A partir daí, a autora buscou uma amiga e, junto com a comparsa, elas colocaram a vítima no porta-malas de um carro. Elas foram ao encontro de uma terceira pessoa, um homem, que foi o responsável por esfaquear a vítima enquanto ela dormia sob efeito do medicamento. O corpo foi abandonado depois”, detalhou o delegado.

Ainda segundo o delegado Vinícius Cardoso, a motivação para o crime foi patrimonial. “A autora que arquitetou o crime tinha uma dívida com a vítima e essa foi uma das motivações. Além disso, o carro da vítima foi repassado pela quantia de R$ 20 mil. Sendo esse também o objetivo. O trio se encontra preso em flagrante”, afirmou. Conforme as informações policiais, as investigações continuam para elucidar as demais circunstâncias relacionadas ao latrocínio.