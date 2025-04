Quem era Nabila Furtado, miss e ex-primeira-dama que morreu de trombose

A modelo Nabila Furtado, de 35 anos, morreu na madrugada de terça, 22, em Cariacica, na Grande Vitória (ES), de embolia pulmonar decorrente de um câncer de mama. Ela iniciou uma carreira de destaque no mundo da moda aos 16 anos de idade. Em seu meio, foi considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil e representou o País em concursos internacionais de beleza.

Ex-primeira dama de Cariacica, ela era casada com o empresário e ex-prefeito Juninho Geraldo (Cidadania) há 11 anos. Nabila enfrentava um câncer de mama desde 2020 e, no início deste ano, foi acometida de uma trombose, que a manteve internada durante mais de dois meses.

O marido e amigos a descrevem como uma mulher sensível e determinada. Aos 19, Nabila foi Miss Cariacica e, um ano depois, foi eleita Miss Espírito Santo Simpatia.

Em 2013 foi escolhida Musa do Brasil e, três anos depois, acumulou os títulos de Miss Brasil Queen e Miss Espírito Santo Intercontinental. Em 2022, a modelo foi para a Índia representar o Brasil no Mrs Glam Word. Também participou de um concurso internacional de beleza na Espanha.

Nabila era advogada e atuava também como influenciadora digital. Só em sua página no Instagram, com dicas sobre beleza e comportamento, ela tinha cerca de 30 mil seguidores. No Dia Internacional da Mulher, escreveu: "Não é sobre ser perfeita. Cada passo que você dá é um ato de coragem." Em outra postagem, disse: "Poucas pessoas vão entender o significado das coisas que você lutou para conquistar. Quem saberá reconhecer o valor das suas conquistas é só você".

De acordo com Juninho, a mulher descobriu o câncer de mama quando ele ainda era prefeito de Cariacica, no final de 2020. Foi durante uma consulta e os exames mostraram um tipo de câncer muito agressivo. Reservada em relação à doença, Nabila relutou bastante para contar sobre o assunto aos pais.

O tratamento, em hospitais do Espírito Santo e de São Paulo, incluiu radio e quimioterapia, mas o câncer se espalhou. Em março, a doença causou uma trombose que obstruiu vasos e agravou as condições de saúde da modelo. Ela ficou internada pouco mais de um mês e depois foi para casa, em condições de home care (cuidados hospitalares em casa).

Com o agravamento, Nabila voltou para o hospital, mas seu organismo já não respondia aos tratamentos. A morte dela, na madrugada de terça, foi comunicada pelo próprio marido. Antes do falecimento, ele postou em sua rede social uma foto dos dois no hospital com a legenda: "Juntos até os últimos momentos."

O velório da miss foi realizado nesta quarta-feira, 23, na Associação de Moradores da Vila Palestina, em Cariacica, reunindo familiares e amigos. O sepultamento aconteceu no mesmo dia, no Cemitério São Jorge, no bairro Alto da Lage.

A morte prematura da modelo causou repercussão no estado. A deputada estadual Janete de Sá (PSB) usou sua rede social para manifestar seu pesar. "Uma jovem linda, com muitos sonhos, que deixa a sua marca inesquecível no mundo da beleza. Contribuiu para levar o município de Cariacica e o Espírito Santo além de nossas fronteiras, esbanjando doçura e alegria por onde passava", escreveu.

A coordenação do Miss Universo Espírito Santo, responsável pelo concurso de beleza no Estado, postou: "Sem palavras, todo o universo miss está em luto!". O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB) manifestou pesar em suas redes sociais. "Que Deus conforte e fortaleça os familiares e amigos neste momento."

