Virginia Fonseca participa do primeiro ensaio da bateria da Grande Rio ao lado de Mestre Fafá

Após um mês do anúncio oficial como nova rainha de bateria da Grande Rio, a influenciadora Virginia Fonseca participou, na noite desta quarta-feira (24), do primeiro ensaio da escola para o Carnaval 2026. O evento aconteceu na quadra da agremiação, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e contou com a presença dos ritmistas convocados para a temporada.

"Aquela visita surpresa para deixar o primeiro ensaio de bateria ainda mais especial!", escreveu o perfil oficial da Grande Rio ao publicar uma foto de Virginia ao lado do mestre de bateria da escola, Fabricio Machado de Lima, conhecido como Mestre Fafá, que já recebeu o título de Cidadão de Belém.

VEJA MAIS

Durante o evento, Virginia recebeu as boas-vindas do presidente da escola, Milton Peracio. Em sua fala, a influenciadora demonstrou entusiasmo e compromisso com o trabalho na escola:

"Estou muito feliz de estar aqui hoje. Sei que apenas uma parte do pessoal da Grande Rio está aqui, mas pretendo vir e visitar mais vezes, entender tudo com vocês. Vou dar o meu melhor no Carnaval do ano que vem, tenho certeza que será lindo e, se Deus quiser, a gente vai ganhar", declarou Virginia.

A participação da influenciadora era muito aguardada pelos fãs e pela comunidade da escola, já que desde o anúncio oficial, realizado em 22 de maio, Virginia ainda não havia comparecido a nenhum evento da Grande Rio.