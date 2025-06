Ex-BBB 21 Sarah Andrade assume lado político: 'sou de direita'

A ex-BBB 21 Sarah Andrade declarou, em entrevista ao programa EmOff, apresentado por Mari Cantarelli, que seu posicionamento político é alinhado à direita. Apesar disso, a influenciadora fez questão de ressaltar que não apoia as falas ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Eu hoje sou de direita. Não quero dizer que sou Bolsonaro, porque não concordo com as coisas que ele fala. Sou de direita porque, nas épocas em que a gente estava com a política de direita, o nosso Brasil, a economia, cresceu muito mais.”

A revelação veio após a famosa contar que as páginas de fofoca sempre relacionavam seu nome com o posicionamento político após o confinamento no reality da TV Globo, o que não a agradava. “Uma coisa que me incomodou muito, desde o programa, lé colocarem um posicionamento político na minha boca que não era minha”, disse a ex-BBB.

Internautas reagiram à informação dizendo que não surpreende ninguém. "Não choca absolutamente ninguém. Por isso é uma fracassada que ninguém, dos relevantes da edição dela, quer aparecer publicamente com ela. Sempre patética!" escreveu um. "Urgente.Sarah Andrade revela ser uma mulher de direita",ironizou um segundo.Um terceiro ainda relembrou da época que Sarah afirmou no BBB que deixou de seguir Jair Bolsonaro nas redes sociais com receio do "cancelamento".