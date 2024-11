Jojo Todynho reafirma posição como 'preta de direita' e questiona liberdade de expressão

Reafirmando sua posição como “preta de direita”, a influenciadora Jojo Todynho comentou sobre as críticas que vem recebendo pelo fato de declarar seus ideais políticos. Em uma entrevista no podcast EllaPod, a ex-Fazenda defendeu o direito de poder tirar uma foto com a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro.

“Eu tenho liberdade, se as pessoas tiram foto com a Janja, por que eu não posso tirar com a Michelle? Qual o problema? Outra questão que eu vou falar para vocês, eu não sou afiliada a partido nenhum, eu sou de direita e ponto”, afirmou Jojo.

Em resposta às repercussões de sua posição política, Todynho declarou que não tem medo de falar abertamente sobre o que pensa.

“Quando eu falei que eu era de direita, que eu vim a público e contei, um monte de podcast, entrevista, um monte de coisa, eu poderia usar disso para surfar, dar entrevista, mas eu não preciso, já me posicionei, já falei o que eu tinha que falar. Eu vou dar entrevista, vou para podcast vou dar medalha para quê?”, questionou.

A influenciadora ainda disse que não tolera qualquer tipo de imposição sobre suas decisões pessoais, incluindo o fato de não ser de esquerda.

“Eu estou falando sobre a minha pessoa, minha liberdade, ninguém tem que ditar sobre mim, porque eu sou negra, favelada, eu tenho que ser esquerdista? Da onde que vocês tiraram isso que o pobre, negro e favelado tem que ser de esquerda? Eu sou o que eu quiser ser…”, disse a influenciadora.

Vale ressaltar que desde que começou a se posicionar politicamente, Jojo Todynho acumula diversas perdas de contratos publicitários, inclusive o encerramento com uma grande marca de cosméticos, que deixou de ser parceira da influenciadora.