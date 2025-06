Imóvel de Virginia Fonseca pode ir a leilão por dívida de IPTU; entenda

A influenciadora Virginia Fonseca está no centro de uma nova polêmica. Desta vez, relacionada a questões fiscais. Um imóvel comercial em seu nome, localizado em Londrina, no Paraná, pode ir a leilão por conta de uma dívida de IPTU acumulada entre 2021 e 2024. O valor devido é de R$ 6.530,06, e a Justiça já determinou a penhora do bem, concedendo um prazo para que a pendência seja quitada e o processo, encerrado.

VEJA MAIS

A situação foi confirmada pela própria influencer, que se manifestou nas redes sociais na última segunda-feira (16/06). Nos Stories, Virginia explicou que o atraso no pagamento ocorreu por um "esquecimento" da mãe, Margareth Serrão, que ficou responsável pela administração do imóvel.

“A primeira propriedade que adquiri foi uma sala comercial em Londrina (PR), que acabei colocando para alugar. Quando minha vida começou a melhorar, falei para a minha mãe: ‘fica com o valor do aluguel e cuida de tudo, deixa isso sob sua responsabilidade’. E ela respondeu: ‘filha, adorei! Obrigada! Pode deixar comigo!’”, contou.

Virginia relatou ainda que a mãe se confundiu ao assumir a responsabilidade pelo imóvel, acreditando que, como ocorre em Governador Valadares, cidade de origem da família, o pagamento do IPTU ficaria sob a responsabilidade do inquilino. No entanto, o contrato de locação da sala comercial em Londrina não previa essa cláusula.

“Nem ela sabia, nem eu, e o responsável da imobiliária também não nos orientou. Então acabou passando. Reconhecemos que o erro foi nosso, já vamos quitar a dívida, e minha mãe está cuidando disso”, afirmou.

A influenciadora também comentou, em tom de humor, que já teve o nome negativado anteriormente por uma dívida de R$ 30 de uma conta de celular, que também ficou sob os cuidados da mãe.